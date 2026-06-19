El picante posteo de la hermana de Cristiano Ronaldo contra los jugadores de Portugal

Mientras algunos entendieron que apuntaba al funcionamiento general del equipo, otros consideraron que había un cuestionamiento implícito hacia determinados futbolistas. La situación tomó una dimensión todavía mayor cuando comenzó a circular una interacción de Kátia con una publicación crítica hacia Bruno Fernandes.

El contenido cuestionaba el liderazgo del mediocampista del Manchester United y sostenía que desaparecía en momentos clave del juego. Ese simple gesto fue interpretado por muchos como un respaldo a las críticas contra uno de los referentes actuales del seleccionado y como una defensa indirecta de Ronaldo, quien también recibió cuestionamientos tras no lograr marcar en el debut.

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La familia del delantero volvió a involucrarse en la discusión cuando Elma Aveiro, otra de sus hermanas, también utilizó sus redes sociales para expresar su opinión sobre el encuentro. “Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Ustedes son los que están ahí. Hablar es fácil. Sobre todo cuando te roban así, no es fácil”, publicó, dejando entrever su descontento con algunas decisiones arbitrales que, según su visión, perjudicaron a Portugal.

Con este panorama, la selección portuguesa afronta días de máxima presión antes de su próximo compromiso. El empate ante Congo no solo complicó el camino en la fase de grupos, sino que además abrió una serie de debates sobre el rendimiento colectivo, el liderazgo dentro del plantel y el papel de Cristiano en esta nueva etapa. Mientras tanto, el equipo intentará reenfocarse en lo deportivo para evitar que el ruido externo siga creciendo en plena disputa de la Copa del Mundo.