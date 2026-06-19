El picante posteo de la hermana de Cristiano Ronaldo contra los jugadores de Portugal
Kátia Aveiro cuestionó el rendimiento del seleccionado portugués después del empate frente al Congo en el Mundial 2026 y generó una gran repercusión.
El empate de Portugal ante República Democrática del Congo en el estreno del Mundial 2026 dejó una profunda sensación de decepción dentro del entorno luso. El conjunto dirigido por Roberto Martínez llegaba a la competencia con aspiraciones importantes y una plantilla repleta de futbolistas de primer nivel, pero la igualdad en el debut generó cuestionamientos inmediatos sobre el funcionamiento colectivo y el rendimiento de varias de sus principales figuras.
En medio de ese escenario apareció una voz que habitualmente no pasa inadvertida cuando se trata de Cristiano Ronaldo. La hermana del histórico delantero portugués Kátia Aveiro utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con la actuación del equipo y terminó alimentando una discusión que rápidamente tomó relevancia en los medios de comunicación de Portugal.
A través de una publicación compartida con sus seguidores, Kátia dejó en evidencia su malestar por el rendimiento exhibido por el seleccionado: “Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa. Muy extraña”, escribió. El mensaje tuvo una amplia repercusión debido al delicado momento que atraviesa el equipo después de dejar escapar puntos importantes en el inicio del torneo.
Posteriormente, intentó transmitir un mensaje más optimista sobre lo que viene para Portugal. “Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final”, agregó. Sin embargo, la repercusión de sus primeras palabras ya había generado múltiples interpretaciones y abierto un debate sobre el verdadero destinatario de sus críticas.
Mientras algunos entendieron que apuntaba al funcionamiento general del equipo, otros consideraron que había un cuestionamiento implícito hacia determinados futbolistas. La situación tomó una dimensión todavía mayor cuando comenzó a circular una interacción de Kátia con una publicación crítica hacia Bruno Fernandes.
El contenido cuestionaba el liderazgo del mediocampista del Manchester United y sostenía que desaparecía en momentos clave del juego. Ese simple gesto fue interpretado por muchos como un respaldo a las críticas contra uno de los referentes actuales del seleccionado y como una defensa indirecta de Ronaldo, quien también recibió cuestionamientos tras no lograr marcar en el debut.
La familia del delantero volvió a involucrarse en la discusión cuando Elma Aveiro, otra de sus hermanas, también utilizó sus redes sociales para expresar su opinión sobre el encuentro. “Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Ustedes son los que están ahí. Hablar es fácil. Sobre todo cuando te roban así, no es fácil”, publicó, dejando entrever su descontento con algunas decisiones arbitrales que, según su visión, perjudicaron a Portugal.
Con este panorama, la selección portuguesa afronta días de máxima presión antes de su próximo compromiso. El empate ante Congo no solo complicó el camino en la fase de grupos, sino que además abrió una serie de debates sobre el rendimiento colectivo, el liderazgo dentro del plantel y el papel de Cristiano en esta nueva etapa. Mientras tanto, el equipo intentará reenfocarse en lo deportivo para evitar que el ruido externo siga creciendo en plena disputa de la Copa del Mundo.
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