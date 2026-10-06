El gol de Lionel Messi ante Benín de penal en la noche soñada de su despedida en el Monumental

El Estadio Monumental terminó de rendirse a los pies del máximo ídolo de su historia en una noche repleta de emociones. A los 25 minutos del segundo tiempo, Lionel Messi le puso el sello dorado a su fiesta de despedida al anotar el 3-0 de la Selección Argentina ante Benín, mediante una ejecución impecable desde el punto del penal que hizo delirar a los más de 80 mil hinchas presentes en Núñez.