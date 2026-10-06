El gol de Lionel Messi ante Benín de penal en la noche soñada de su despedida en el Monumental
El capitán de la Selección Argentina convirtió el 3-0 parcial desde los doce pasos a los 25 minutos del segundo tiempo con un remate inalcanzable. El cierre perfecto para su última función albiceleste.
El Estadio Monumental terminó de rendirse a los pies del máximo ídolo de su historia en una noche repleta de emociones. A los 25 minutos del segundo tiempo, Lionel Messi le puso el sello dorado a su fiesta de despedida al anotar el 3-0 de la Selección Argentina ante Benín, mediante una ejecución impecable desde el punto del penal que hizo delirar a los más de 80 mil hinchas presentes en Núñez.
La jugada decisiva llegó tras una infracción dentro del área africana que el árbitro del encuentro no dudó en sancionar. Con la serenidad y la jerarquía que lo caracterizan, el astro rosarino tomó el balón, se acomodó frente al arquero rival y sacó un zurdazo magistral. El disparo cruzado fue directo al ángulo superior, resultando completamente inalcanzable a pesar del esfuerzo del golero visitante por desviar la pelota.
El gol de Lionel Messi ante Benín de penal en la noche soñada de su despedida en el Monumental
El grito sagrado del 10 desató un festejo multitudinario que unió a todo el plantel dentro del campo de juego en un abrazo colectivo con el capitán. La conquista se sumó al marcador abierto previamente por Nicolás Otamendi tras una asistencia quirúrgica del propio rosarino a los 3 minutos del complemento, y al golazo de zurda convertido por Nico Paz apenas doce minutos más tarde.
De esta manera, en el tramo final de su última presentación oficial vistiendo la camiseta del seleccionado nacional, la Pulga le regaló a la hinchada argentina un nuevo grito de gol para encuadrar. Una jornada inolvidable en la cancha de River que combinó la emoción de las despedidas, la vigencia del capitán y la ilusión del recambio generacional en el equipo de Lionel Scaloni.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario