El golazo de Lionel Messi ante Austria: así fue el zurdazo para el 1-0

El gol tuvo un valor especial por el contexto del partido, ya que llegó apenas unos minutos después del penal que el propio Messi había desviado. Lejos de quedar golpeado por esa situación, el 10 volvió a aparecer en el momento justo y marcó uno de esos tantos clásicos de su carrera, con la pelota dominada cerca del área y una definición precisa de zurda.