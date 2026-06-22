El golazo de Lionel Messi ante Austria: así fue el zurdazo para el 1-0
Lionel Messi se recuperó del penal errado y abrió el marcador para la Selección Argentina con un tremendo zurdazo ante Austria.
Lionel Messi tuvo su desquite y puso en ventaja a la Selección Argentina frente a Austria en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Después de haber fallado un penal en el arranque del encuentro, el capitán albiceleste se tomó revancha con un golazo para abrir el marcador en Dallas.
Golazo de Lionel Messi ante Austria: así fue el zurdazo que puso el 1-0 para Argentina
La jugada nació por la izquierda con un centro de Facundo Medina al corazón del área. Allí apareció Thiago Almada, que leyó a la perfección la acción y dejó pasar la pelota para que le quedara servida al rosarino. Messi controló el tiempo de la jugada, pisó la medialuna del área y sacó un tremendo zurdazo que dejó sin chances al arquero austríaco.
El gol tuvo un valor especial por el contexto del partido, ya que llegó apenas unos minutos después del penal que el propio Messi había desviado. Lejos de quedar golpeado por esa situación, el 10 volvió a aparecer en el momento justo y marcó uno de esos tantos clásicos de su carrera, con la pelota dominada cerca del área y una definición precisa de zurda.
Con este tanto, la Selección Argentina logró romper el cero en un encuentro clave para encaminar la clasificación a la próxima ronda del Mundial, mientras que Messi volvió a ratificar su vigencia en una nueva noche importante con la camiseta albiceleste.
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