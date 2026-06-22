Lionel Messi erró un penal en el inicio del partido ante Austria

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Además de lo que significaba para el desarrollo del partido, el penal también representaba una gran oportunidad personal para Messi. En caso de convertir, el capitán de la Albiceleste iba a quedar como el único máximo goleador de la historia de los Mundiales, ya que llegaba al encuentro igualado con Miroslav Klose.

De esa manera, el rosarino dejó pasar una ocasión muy valiosa tanto para la Selección Argentina como para su propia historia en la Copa del Mundo, en una noche en la que buscaba volver a ser determinante tras el triplete frente a Argelia en el debut.