Lionel Messi erró un penal en el inicio del partido ante Austria
Lionel Messi falló desde los doce pasos en el duelo entre la Selección Argentina y Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Lionel Messi tuvo una chance inmejorable para adelantar a la Selección Argentina ante Austria, pero no logró aprovechar el penal sancionado vía VAR por una infracción sobre Lautaro Martínez. El capitán abrió el pie para cruzar el remate, pero la pelota se fue desviada y dejó pasar una oportunidad clave en el Mundial 2026.
Lionel Messi erró un penal ante Austria y perdió la chance de alcanzar un nuevo récord en el Mundial
La jugada se originó a partir de un gran pase de Enzo Fernández para Lautaro Martínez, que controló dentro del área y fue derribado por dos futbolistas austríacos cuando se disponía a definir. En primera instancia, el árbitro Amin Mohamed no sancionó la infracción, aunque el VAR lo llamó para revisar la acción y finalmente cobró tiro desde los doce pasos.
El encargado de la ejecución fue Messi, que tuvo una oportunidad inmejorable para poner en ventaja al equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, el capitán argentino intentó abrir el pie para cruzar el remate y la pelota se fue desviada, en una definición poco habitual para el rosarino.
Además de lo que significaba para el desarrollo del partido, el penal también representaba una gran oportunidad personal para Messi. En caso de convertir, el capitán de la Albiceleste iba a quedar como el único máximo goleador de la historia de los Mundiales, ya que llegaba al encuentro igualado con Miroslav Klose.
De esa manera, el rosarino dejó pasar una ocasión muy valiosa tanto para la Selección Argentina como para su propia historia en la Copa del Mundo, en una noche en la que buscaba volver a ser determinante tras el triplete frente a Argelia en el debut.
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