"El hermano de este nos hundió un barco": la particular anécdota de Maradona con el rey Carlos III
Guillermo Coppola, reconocido mánager del "10", reveló un llamativo episodio que vivió junto al astro mundial, siempre reticente a Inglaterra.
Diego Maradona se ha caracterizado desde siempre por su patriotismo y la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, ilegalmente usurpadas por el Reino Unido de Gran Bretaña. Como buen defensor de causas nobles, el astro mundial pasó su vida expresando su disgusto hacia quienes pasaban por encima de la vida de otros.
Por ello, Guillermo Coppola no dudó en compartir una llamativa anécdota del "10" con el rey Carlos III, en una entrevista a "Soñé que volaba" (Olga): el recordado astro, apodado el 'Pelusa', había asistido al Palacio de Buckingham en calidad de invitado para conmemorar un aniversario del fútbol inglés.
Durante el evento, Diego Maradona tuvo un tenso momento con el entonces príncipe de Gales, Carlos, quien se acercó demasiado. Fue entonces cuando Maradona le lanzó una orden a su representante, Guillermo Coppola: “Coppola... Decile a este narigón que me saque la manos del hombro“, exclamó el 10.
El "narigón" al que hacía referencia era Carlos, hoy Rey. Según el exagente del futbolista, el futuro monarca rompió una regla fundamental de Maradona: odiaba que le tocaran el hombro. Este incidente se sumó al enojo previo que Maradona ya traía debido a la Guerra de las Malvinas, lo que reforzó su negativa a ser fotografiado junto a la figura real.
"Estás boludeando, este narigón me tiene abrazado, mirá los fotógrafos... el hermano de este, en la Guerra de las Malvinas, hundió nuestro barco", exclamó el difunto ídolo. "Mirá lo que estaba pensando... mientras que yo disfrutaba las mieles del Palacio de Buckingham, él estaba pensando que el narigón lo tenía del hombro y que iba a salir fotografiado con él", contó Coppola.
A quién se refería Maradona cuando dijo "el hermano de este..."
El hermano del rey Carlos III al que se refiere el comentario de Maradona es el Príncipe Andrés (Andrew Mountbatten-Windsor), Duque de York.
El Príncipe Andrés sirvió en la Marina Real Británica como piloto de helicóptero Sea King a bordo del portaaviones HMS Invincible durante el conflicto por las Islas Malvinas de 1982. Participó en misiones de traslado, reconocimiento y rescate.
La referencia de Diego Maradona a que el Príncipe Andrés "hundió un barco argentino" es una expresión del fuerte sentimiento anti-británico que él, y gran parte de la población argentina, sentía a raíz de la guerra, pero no es precisa en términos militares.
El buque argentino cuyo hundimiento generó mayor controversia y la mayor cantidad de bajas argentinas fue el Crucero ARA General Belgrano. El mismo fue hundido el 2 de mayo de 1982 por torpedos lanzados por el submarino nuclear británico HMS Conqueror.
Cabe señalar que el Príncipe Andrés era piloto de helicóptero. Su unidad y el portaaviones HMS Invincible cumplieron un papel importante en la guerra, pero él no participó directamente en el ataque y hundimiento del General Belgrano, que fue ejecutado por un submarino.
Por ello, la afirmación de Maradona es una metáfora de la participación británica y real en el conflicto, canalizando el resentimiento argentino hacia una figura de alto perfil de la realeza que activamente estuvo en la guerra.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario