"El hermano de este nos hundió un barco": la particular anécdota de Maradona con el rey Carlos III

A quién se refería Maradona cuando dijo "el hermano de este..."

El hermano del rey Carlos III al que se refiere el comentario de Maradona es el Príncipe Andrés (Andrew Mountbatten-Windsor), Duque de York.

El Príncipe Andrés sirvió en la Marina Real Británica como piloto de helicóptero Sea King a bordo del portaaviones HMS Invincible durante el conflicto por las Islas Malvinas de 1982. Participó en misiones de traslado, reconocimiento y rescate.

La referencia de Diego Maradona a que el Príncipe Andrés "hundió un barco argentino" es una expresión del fuerte sentimiento anti-británico que él, y gran parte de la población argentina, sentía a raíz de la guerra, pero no es precisa en términos militares.

El buque argentino cuyo hundimiento generó mayor controversia y la mayor cantidad de bajas argentinas fue el Crucero ARA General Belgrano. El mismo fue hundido el 2 de mayo de 1982 por torpedos lanzados por el submarino nuclear británico HMS Conqueror.

Cabe señalar que el Príncipe Andrés era piloto de helicóptero. Su unidad y el portaaviones HMS Invincible cumplieron un papel importante en la guerra, pero él no participó directamente en el ataque y hundimiento del General Belgrano, que fue ejecutado por un submarino.

Por ello, la afirmación de Maradona es una metáfora de la participación británica y real en el conflicto, canalizando el resentimiento argentino hacia una figura de alto perfil de la realeza que activamente estuvo en la guerra.