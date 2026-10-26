Clima caliente en Tigre: el Pity Martínez se cruzó con los hinchas tras la renuncia de Dabove
En medio de la derrota 1-0 ante Atlético Tucumán, el volante encaró a la platea e invitó a pelear a dos hinchas. Tras el partido, el DT anunció su salida sin aceptar preguntas.
El ambiente en Victoria ardía tras una jornada convulsionada. Por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, Tigre cayó por 1-0 frente a Atlético Tucumán en el Estadio José Dellagiovanna y profundizó una crisis deportiva que parece no tener techo. La tensión acumulada en las tribunas terminó por explotar sobre el cierre del partido, desencadenando un escandaloso cruce entre Gonzalo "Pity" Martínez y los simpatizantes del "Matador".
Cuando transcurría el tiempo adicionado y los cánticos de protesta retumbaban en la cancha, las cámaras de la transmisión oficial captaron al experimentado mediocampista —llegado al club a principios de año libre desde River— dirigiéndose hacia el sector de la platea. Visiblemente desencajado por los insultos recibidos, el "Pity" se puso cara a cara con dos hinchas y los invitó a pelear mediante gestos inequívocos, obligando a la intervención de sus compañeros para evitar que el episodio pasara a mayores.
El descontento de la parcialidad de Victoria responde a un presente sumamente adverso: el equipo acumula ocho presentaciones consecutivas sin victorias (cinco derrotas en sus últimos ocho compromisos) y marcha en la 11.ª posición de la Zona B. El último festejo se remonta al 28 de agosto pasado, cuando superó por 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero.
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El impacto de la nueva caída desató consecuencias inmediatas en la conducción técnica. Finalizado el encuentro, el entrenador Diego Dabove se presentó en la sala de conferencias de prensa y, sin aceptar preguntas de los cronistas presentes, anunció su renuncia al cargo: "Más allá de este día de amargura, me llevo muchos amigos y ahora haremos fuerza desde otro lado, pero quería dar la cara", sentenció el director técnico para despedirse del plantel y la dirigencia.
Ya sin Dabove en el banco y con el clima caldeado, el "Matador" buscará cerrar el certamen con la mejor imagen posible. Este viernes 30 de octubre a las 19:00 visitará a Huracán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó por la penúltima jornada, cerrando posteriormente su participación del año en Victoria frente a Sarmiento de Junín.
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