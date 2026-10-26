Clima caliente en Tigre: el Pity Martínez se cruzó con los hinchas tras la renuncia de Dabove

Cuando transcurría el tiempo adicionado y los cánticos de protesta retumbaban en la cancha, las cámaras de la transmisión oficial captaron al experimentado mediocampista —llegado al club a principios de año libre desde River— dirigiéndose hacia el sector de la platea. Visiblemente desencajado por los insultos recibidos, el "Pity" se puso cara a cara con dos hinchas y los invitó a pelear mediante gestos inequívocos, obligando a la intervención de sus compañeros para evitar que el episodio pasara a mayores.