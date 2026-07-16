El increíble plan de un hincha argentino para ingresar sin entrada a la semifinal ante Inglaterra
Sin ticket y con los precios de reventa por las nubes, un simpatizante de la Scaloneta improvisó una estrategia que terminó funcionando y luego contó todos los detalles.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó infinidad de historias para recordar, tanto dentro como fuera del campo de juego. Entre ellas apareció el relato de un hincha que, decidido a no perderse el trascendental duelo frente a Inglaterra en Atlanta, encontró una manera tan llamativa como riesgosa de ingresar al Mercedes-Benz Stadium pese a no contar con una entrada.
La anécdota comenzó a difundirse pocas horas después del encuentro y rápidamente generó repercusión en las redes sociales. El protagonista relató que viajó hasta el estadio con la ilusión de encontrar alguna alternativa para entrar, aunque desde el inicio sabía que no tenía ticket y que los valores de la reventa eran prácticamente imposibles de afrontar.
Según explicó, una vez ubicado en los accesos comenzó a observar detenidamente cómo funcionaban los controles de seguridad. Mientras analizaba el movimiento de la gente y el procedimiento en los molinetes, buscaba alguna oportunidad que le permitiera pasar inadvertido.
"Sentía que tenía que entrar", contó al recordar aquellos minutos de desesperación. "Me desesperé y empecé a decir 'Tato pensá, pensá' y veía a la gente, el accionar, los molinetes, pedían ticket", explicó sobre el momento en el que intentaba encontrar una solución para cumplir su objetivo. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea completamente inesperada.
No tenía entrada para Argentina-Inglaterra y le pidió a una familia que le prestara a su beba
En medio del ingreso al estadio observó a una familia argentina con una beba pequeña y decidió acercarse para realizar un pedido que sorprendió incluso a los propios padres. "Viene un matrimonio argentino y les digo '¿No me dejas hacerle upa al bebé?'. La mujer me decía 'No, ¿cómo le vas a hacer upa?', porque era una beba de seis meses", recordó entre risas.
Lejos de rendirse ante la primera negativa, insistió hasta convencer al padre de la niña. "Le digo al flaco, convenciéndolo, 'Por el amor de dios, préstame al bebé'. Me presta al bebé en el primer molinete y después ya no me lo quería prestar pero eran tres molinetes", relató.
Con la beba en brazos, el hombre explicó que intentó aparentar tranquilidad para no despertar sospechas entre el personal de seguridad. Además, recurrió a otros pequeños detalles para reforzar su actuación. "Yo mostraba una foto de un ticket pero no era dinámico, no giraba, siempre te miran a ver si giran. Pero como yo estaba con el bebé, me puse lentes de leer, me saqué el piluso, era un señor. Mostraba con el bebé a upa y claro, se relajan", detalló sobre la estrategia que, según él, terminó facilitando su ingreso.
Después de atravesar varios controles, llegó al último molinete, donde todavía quedaba el paso más complicado. Sin embargo, logró mezclarse entre otros simpatizantes y finalmente consiguió acceder al estadio. "Entonces 'Go, go, go', y en el último, que es el que no abre, iban dos ingleses y bueno, me les chupe con el trencito de Alcides", comentó con humor al recordar el desenlace de una situación que, más allá de las risas, implicó vulnerar el operativo de seguridad dispuesto para una semifinal mundialista.
El hincha aclaró que nunca tuvo intención de generar inconvenientes y justificó su decisión por los elevados costos que alcanzaban las entradas revendidas en las horas previas al partido. Según explicó, los precios eran inalcanzables y sintió que debía intentar cualquier alternativa para poder alentar a la Selección en un compromiso tan importante.
De todos modos, también aseguró que para la final frente a España la situación será diferente. Después de la experiencia vivida en Atlanta, afirmó que ya consiguió su entrada y que asistirá al encuentro de manera completamente regular para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en la búsqueda de una nueva conquista mundial.
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