El insólito errado de Cristiano Ronaldo en la ajustada victoria de Portugal a días del Mundial 2026

Victoria ajustada de un candidato rumbo al Mundial 2026

Pese a las evidentes fallas de su capitán y referente, el combinado dirigido por Roberto Martínez logró reaccionar a tiempo en los minutos finales para estampar el 2-1 definitivo.

Si bien Portugal viaja a la cita mundialista con el cartel de candidato indiscutido gracias a la jerarquía de su plantel, el funcionamiento colectivo ante Nigeria dejó un sabor amargo.

Sin que le sobrara absolutamente nada, el equipo luso resolvió el examen con éxito en el marcador, pero con la tarea pendiente de recuperar la mejor versión de un Cristiano Ronaldo al que el reloj y la falta de puntería parecen empezar a pasarle factura en el momento menos indicado.