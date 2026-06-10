El insólito errado de Cristiano Ronaldo en la ajustada victoria de Portugal a días del Mundial 2026
El astro luso de 41 años falló varias chances de gol este miércoles y encendió las alarmas de cara al debut.
El camino de preparación hacia el Mundial 2026 sumó un capítulo de preocupación para una de las grandes potencias europeas. En su último ensayo amistoso, la Selección de Portugal derrotó por 2-1 a Nigeria en un encuentro donde el resultado final quedó en un segundo plano debido al rendimiento de su máxima figura, Cristiano Ronaldo.
El asto luso completó 65 minutos, con una actuación llamativamente errática que encendió los debates sobre su actualidad futbolística a las puertas del torneo ecuménico.
A sus 41 años, el legendario goleador se mostró activo en el frente de ataque, pero careció de la efectividad quirúrgica que lo caracterizó a lo largo de su carrera, desperdiciando ocasiones inusuales para su calibre.
Las dos chances clarísimas que desperdició Cristiano Ronaldo en Portugal
El trámite del partido estuvo marcado por la paridad, un escenario donde los fallos del delantero del Al-Nassr cobraron un peso específico mucho mayor:
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El primer aviso: Durante la etapa inicial, con el marcador reflejando un tenso 1-1, Cristiano dispuso de una oportunidad inmejorable tras quedar completamente mano a mano frente al arquero nigeriano. Contra todos los pronósticos, su remate esquinado se abrió más de la cuenta y terminó perdiéndose por la línea de fondo.
La peor de la noche: La jugada que terminó de congelar a los fanáticos portugueses llegó en el complemento, nuevamente con el encuentro igualado en uno. Ronaldo recibió en absoluta soledad dentro del área grande, con tiempo y espacio para acomodarse. Sin embargo, ensayó una definición de zurda que salió completamente defectuosa, enviando la pelota por encima del travesaño y varios metros afuera del arco.
Victoria ajustada de un candidato rumbo al Mundial 2026
Pese a las evidentes fallas de su capitán y referente, el combinado dirigido por Roberto Martínez logró reaccionar a tiempo en los minutos finales para estampar el 2-1 definitivo.
Si bien Portugal viaja a la cita mundialista con el cartel de candidato indiscutido gracias a la jerarquía de su plantel, el funcionamiento colectivo ante Nigeria dejó un sabor amargo.
Sin que le sobrara absolutamente nada, el equipo luso resolvió el examen con éxito en el marcador, pero con la tarea pendiente de recuperar la mejor versión de un Cristiano Ronaldo al que el reloj y la falta de puntería parecen empezar a pasarle factura en el momento menos indicado.
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