El mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi en el Día del Padre

El nuevo corte de Lionel Messi para el partido entre Argentina y Austria

El capitán de la Albiceleste sorprendió a todos con su nuevo look: posó con Rodrigo De Paul y el peluquero que tuvo la chance de cortarle el pelo al 10.

messi

A horas del esperado enfrentamiento entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a captar la atención de los hinchas, esta vez fuera del campo de juego.

El capitán argentino apareció con un renovado corte de cabello durante el último entrenamiento de la Selección, generando una inmediata repercusión en redes sociales y entre los fanáticos presentes. Con un estilo más prolijo y moderno, el astro rosarino mostró una imagen diferente en la previa de un partido clave para las aspiraciones de la Albiceleste.

Las fotografías y videos del entrenamiento no tardaron en viralizarse, acumulando miles de comentarios que destacaron el cambio de look del campeón del mundo. Como suele ocurrir cada vez que Messi modifica algún aspecto de su imagen, las reacciones se multiplicaron en cuestión de minutos. El 19 se mostró con Rodrigo De Paul y el peluquero Dani Ale.

Mientras tanto, el foco principal sigue estando en el compromiso ante Austria. La Selección Argentina llega con confianza tras su sólido debut y buscará una nueva victoria que la acerque a los octavos de final. Messi, líder y referente del equipo, será nuevamente una de las grandes atracciones del encuentro.

Entre la expectativa por su desempeño dentro de la cancha y la curiosidad por su renovada apariencia, el capitán argentino vuelve a demostrar que cada uno de sus movimientos genera repercusión a nivel mundial. El rosarino comenzó la copa del mundo marcando tres goles y convirtiendose en el máximo goleador en la historia de la competencia.