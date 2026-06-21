El mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi en el Día del Padre
La empresaria rosarina compartió una emotiva imagen del capitán junto a Thiago, Mateo y Ciro y le dedicó unas palabras a través de sus redes sociales.
Antonela Roccuzzo aprovechó la celebración del Día del Padre para dedicarle un mensaje público a Lionel Messi y compartir una postal que refleja uno de los aspectos más importantes de su vida fuera del fútbol.
A través de una historia de Instagram, la empresaria rosarina publicó una fotografía en la que se ve al capitán de la Selección argentina acompañado por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro dentro de un estadio. Junto a la imagen, escribió: “Feliz día del padre. Te amamos”.
La publicación llegó este domingo 21 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Padre en Argentina, y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la familia Messi-Roccuzzo.
La imagen elegida muestra al rosarino sonriente junto a sus tres hijos en un escenario ligado a su carrera deportiva, una combinación que resume dos de los pilares de su vida: el fútbol y la familia. El gesto de Antonela se sumó a las numerosas muestras de cariño que suele compartir en redes sociales y volvió a despertar la reacción positiva de miles de fanáticos.
Mientras Messi continúa siendo una de las máximas figuras del deporte mundial, el mensaje de su esposa puso el foco en su faceta más personal, la que lo encuentra acompañado por quienes lo sostienen más allá de cada desafío dentro de la cancha.
El nuevo corte de Lionel Messi para el partido entre Argentina y Austria
El capitán de la Albiceleste sorprendió a todos con su nuevo look: posó con Rodrigo De Paul y el peluquero que tuvo la chance de cortarle el pelo al 10.
A horas del esperado enfrentamiento entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a captar la atención de los hinchas, esta vez fuera del campo de juego.
El capitán argentino apareció con un renovado corte de cabello durante el último entrenamiento de la Selección, generando una inmediata repercusión en redes sociales y entre los fanáticos presentes. Con un estilo más prolijo y moderno, el astro rosarino mostró una imagen diferente en la previa de un partido clave para las aspiraciones de la Albiceleste.
Las fotografías y videos del entrenamiento no tardaron en viralizarse, acumulando miles de comentarios que destacaron el cambio de look del campeón del mundo. Como suele ocurrir cada vez que Messi modifica algún aspecto de su imagen, las reacciones se multiplicaron en cuestión de minutos. El 19 se mostró con Rodrigo De Paul y el peluquero Dani Ale.
Mientras tanto, el foco principal sigue estando en el compromiso ante Austria. La Selección Argentina llega con confianza tras su sólido debut y buscará una nueva victoria que la acerque a los octavos de final. Messi, líder y referente del equipo, será nuevamente una de las grandes atracciones del encuentro.
Entre la expectativa por su desempeño dentro de la cancha y la curiosidad por su renovada apariencia, el capitán argentino vuelve a demostrar que cada uno de sus movimientos genera repercusión a nivel mundial. El rosarino comenzó la copa del mundo marcando tres goles y convirtiendose en el máximo goleador en la historia de la competencia.
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