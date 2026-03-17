El mensaje de Chiqui Tapia por el amistoso ante Guatemala: "Porque queremos jugar"

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Chiqui Tapia explicó la suspensión de la Finalissima

Días atrás, el titular de la AFA había publicado un extenso hilo en su cuenta de X en el que detalló cómo se desarrollaron las negociaciones para disputar la Finalissima frente a España. Según explicó, desde un primer momento la postura argentina fue que el encuentro se juegue en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva, motivo por el cual no aceptaron la propuesta inicial de disputarlo en Madrid.