El mensaje de Chiqui Tapia por el amistoso ante Guatemala: "Porque queremos jugar"
El presidente de la AFA respaldó el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala y explicó la suspensión de la Finalissima frente a España.
Claudio Tapia se refirió al amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala y defendió la decisión de jugar en el país. El presidente de la AFA también explicó los motivos que llevaron a la suspensión de la Finalissima frente a España.
El presidente de la AFA se expresó públicamente sobre el amistoso en la próxima fecha FIFA en lo que será la antesala del Mundial. A través de sus redes sociales, el dirigente dejó un mensaje contundente en medio de las críticas por la suspensión de la Finalissima ante España: “Porque queremos jugar”.
"Chiqui" remarcó además la importancia de que el equipo tenga un partido en el país antes de la Copa del Mundo. “Argentina merece despedirse en casa”, sostuvo, y además, agregó: “En la previa del Mundial, late fuerte la ilusión, el 31 todos juntos alentando a la Selección. Una noche para alentar a los mejores del mundo antes de volver a soñar”.
Chiqui Tapia explicó la suspensión de la Finalissima
Días atrás, el titular de la AFA había publicado un extenso hilo en su cuenta de X en el que detalló cómo se desarrollaron las negociaciones para disputar la Finalissima frente a España. Según explicó, desde un primer momento la postura argentina fue que el encuentro se juegue en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva, motivo por el cual no aceptaron la propuesta inicial de disputarlo en Madrid.
Posteriormente surgió la posibilidad de jugar el partido en Italia el 27 de marzo, una alternativa que la AFA aceptó, aunque solicitó reprogramarlo para el 31. Sin embargo, la UEFA comunicó que esa fecha no era viable y, ante la falta de acuerdo, el encuentro terminó siendo suspendido.
“Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”, expresó Tapia. De esta manera, la Selección argentina cerrará su preparación en el país con el amistoso ante Guatemala, en un contexto marcado por la expectativa de cara al próximo Mundial.
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