El mensaje de Cristiano Ronaldo antes de Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026

Cuándo juegan Portugal y Colombia por el Grupo K del Mundial

El próximo compromiso de Portugal será nada menos que ante Colombia, en un partido que puede definir el liderazgo del Grupo K. El encuentro se disputará el sábado 27 de junio de 2026, desde las 18.30, y será uno de los platos fuertes del cierre de la primera fase.

Con Cristiano Ronaldo encendido, el seleccionado luso buscará confirmar su candidatura frente a una selección colombiana que también llega con aspiraciones de meterse en la próxima ronda y pelear por el primer puesto de la zona.