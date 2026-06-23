El mensaje de Cristiano Ronaldo antes de Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo metió un doblete ante Uzbekistán y luego dejó un mensaje en redes antes del cruce entre Portugal y Colombia por el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo volvió a aparecer en una cita grande y dejó un mensaje que no pasó inadvertido de cara al próximo desafío de Portugal en el Mundial 2026. Después del 5-0 ante Uzbekistán, partido en el que marcó un doblete, el capitán luso utilizó sus redes sociales para celebrar la victoria y empezar a palpitar el cruce con Colombia, que definirá buena parte del Grupo K.
“ESTAMOS AQUÍ!”, escribió el delantero portugués en sus cuentas oficiales, junto a imágenes de su festejo y una foto grupal del plantel. La publicación no tardó en multiplicarse entre los hinchas y en tomar fuerza como una señal hacia el resto de los seleccionados que pelean por el título, pero especialmente hacia el conjunto cafetero, próximo rival del equipo europeo.
El ex Real Madrid, Manchester United y Juventus tuvo una noche determinante frente a Uzbekistán y convirtió sus primeros dos goles en esta Copa del Mundo, en lo que podría ser su última participación mundialista. A sus 41 años, el delantero sigue siendo la gran referencia ofensiva de una selección portuguesa que mezcla experiencia con una camada de futbolistas de enorme jerarquía.
La goleada ante el conjunto uzbeko también sirvió para despejar las dudas que habían aparecido en el debut, cuando Portugal no pasó del empate ante RD. Congo. Ahora, con cuatro puntos y una amplia diferencia de gol, el equipo de Cristiano Ronaldo quedó muy cerca de asegurar su lugar en los 16avos de final y llegará fortalecido al último partido de la fase de grupos.
Cuándo juegan Portugal y Colombia por el Grupo K del Mundial
El próximo compromiso de Portugal será nada menos que ante Colombia, en un partido que puede definir el liderazgo del Grupo K. El encuentro se disputará el sábado 27 de junio de 2026, desde las 18.30, y será uno de los platos fuertes del cierre de la primera fase.
Con Cristiano Ronaldo encendido, el seleccionado luso buscará confirmar su candidatura frente a una selección colombiana que también llega con aspiraciones de meterse en la próxima ronda y pelear por el primer puesto de la zona.
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