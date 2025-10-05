El mensaje de Jorge García Cuerva en el cierre de la Peregrinación a Luján sobre la pobreza y el narcotráfico

Una multitud renovó su fe pese a las tormentas

Miles de jóvenes, familias y voluntarios participaron de la tradicional caminata que partió desde el Santuario de San Cayetano en Liniers y recorrió más de 60 kilómetros hasta llegar a la basílica. A pesar de las lluvias y el cansancio, los peregrinos completaron el trayecto con cánticos, oraciones y pedidos por la paz, el trabajo y la unidad del pueblo argentino.

“No aflojamos y nos comprometemos a seguir caminando juntos”, concluyó García Cuerva ante una multitud que despidió la celebración entre aplausos y emoción.