El mensaje de Lula da Silva por el triunfo de Brasil: "¡Vamos con todo!"

En la próxima instancia enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.

Picante chicana de Lula da Silva a Neymar por el Mundial 2026: "El primer convocado que hace 'home office'"

El Mundial 2026 volvió a encender la chispa entre el fútbol y la política en Brasil. Este viernes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un dardo irónico sobre la ausencia de Neymar en la selección, bromeando con que el delantero parece estar haciendo “teletrabajo” durante el torneo, en el cual aún no debutó por a una lesión muscular.

El comentario surgió durante un acto oficial en Belo Horizonte, cuando un niño del público respondió al mandatario sobre quién es el mejor jugador de fútbol actualmente. Tras mencionar al histórico '10' de la Canarinha, Lula no dudó en responder entre risas: "Neymar ni siquiera está jugando".

"Oigan, gente, vi algo ayer que Neymar es el primer convocado 'home office' del mundo", dijo el presidente brasileño, provocando la risa de los presentes.

Las palabras del mandatario no tardaron en hacer eco en un Brasil que ya discutía con intensidad la convocatoria de Neymar debido a sus problemas físicos.