El mensaje de Lula da Silva por el triunfo de Brasil: "¡Vamos con todo!"
El presidente brasileño felicitó a la Selección tras la victoria ante Japón y celebró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
A través de sus redes sociales, Lula da Silva celebró la clasificación de la Selección de Brasil a los octavos de final del Mundial 2026, luego de imponerse por 2-1 frente a Japón.
"¡Vamos con todo, Brasil! Mucha emoción. Felicitaciones a la Selección por la garra y la victoria", escribió el mandatario brasileño junto a una serie de fotografías, entre ellas una con su esposa, Rosângela "Janja" da Silva.
Luego, agregó: "Todo Brasil está alentando. ¡Rumbo a los octavos!".
La Verdeamarela sufrió de más pero logró la tan deseada clasificación a los octavos de final tras vencer 2-1 a Japón en un partido que se definió sobre el final. Luego de comenzar en desventaja, lo dio vuelta con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, quien marcó el tanto de la victoria en la última jugada.
En la próxima instancia enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.
Picante chicana de Lula da Silva a Neymar por el Mundial 2026: "El primer convocado que hace 'home office'"
El Mundial 2026 volvió a encender la chispa entre el fútbol y la política en Brasil. Este viernes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un dardo irónico sobre la ausencia de Neymar en la selección, bromeando con que el delantero parece estar haciendo “teletrabajo” durante el torneo, en el cual aún no debutó por a una lesión muscular.
El comentario surgió durante un acto oficial en Belo Horizonte, cuando un niño del público respondió al mandatario sobre quién es el mejor jugador de fútbol actualmente. Tras mencionar al histórico '10' de la Canarinha, Lula no dudó en responder entre risas: "Neymar ni siquiera está jugando".
"Oigan, gente, vi algo ayer que Neymar es el primer convocado 'home office' del mundo", dijo el presidente brasileño, provocando la risa de los presentes.
Las palabras del mandatario no tardaron en hacer eco en un Brasil que ya discutía con intensidad la convocatoria de Neymar debido a sus problemas físicos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario