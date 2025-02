El misterioso viaje de Franco Colapinto y Flavio Briatore que sorprendió a los fanáticos

image.png

Muchos relacionaron este viaje con una posible conexión entre Colapinto y Alpine, especialmente porque el empresario italiano había sido muy vocal a favor del argentino en sus publicaciones anteriores. La ubicación de este misterioso viaje parece ser los Alpes suizos, específicamente en la zona de Saint Moritz, donde Briatore mostró una imagen de su comida en el exclusivo restaurante Billonaire.

Esta situación toma relevancia tras las pruebas realizadas por Colapinto y Jack Doohan en Barcelona, donde Briatore pidió un análisis exhaustivo de los tiempos y el rendimiento de los pilotos. Aunque los detalles no se han revelado, los informes indicaron que uno de los pilotos había superado al otro, lo que añade más presión sobre la decisión de la escudería francesa.

Impactante frase: "Flavio ve en Colapinto al siguiente Schumacher"

Un histórico colaborador del italiano, Joan Villadelprat, lanzó una declaración contundente sobre el futuro del equipo. El hombre, quien quien tuvo un rol clave en Ferrari, Benetton y Prost, se refirió a la situación del pilarense en una entrevista con el canal de YouTube Data Performance F1.

“Voy a decir algo que sonará muy mal, pero lo digo desde la experiencia con el personaje que conozco, que es Flavio. No creo que Flavio confíe en (Jack) Doohan. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas”, aseguró.

Villadelprat explicó que en la F1 existen cláusulas de rendimiento que pueden determinar la continuidad de un piloto: “Cuando fui director general, hice contratos en los que, si el segundo piloto no estaba dentro de un margen de ocho décimas respecto al número uno, en dos o tres carreras podía ser bajado. Este tipo de cláusulas existen”.

En cuanto a la visión de Briatore sobre Colapinto, el ex Ferrari fue aún más categórico: “Flavio cree que tiene en Colapinto al siguiente Michael Schumacher o Fernando Alonso. Ha invertido 20 millones en él porque ve en él destellos de un grande”. Sin embargo, aclaró que el argentino todavía debe demostrar si puede consolidarse como una figura estelar de la categoría: “¿Será un grande o no? No lo sabemos. Pero Flavio ha apostado fuerte por él”.