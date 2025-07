El nuevo escándalo de Conor McGregor: le mandó fotos íntimas a una famosa cantante

El conflicto se desató luego de que Banks publicara en su cuenta de X (ex Twitter) dos imágenes explícitas que, según aseguró, le fueron enviadas por el propio McGregor. “¿Cómo vas a acosarme sexualmente y luego amenazarme para que no lo diga? ¿Tío, sabés quién soy?”, escribió la artista, visiblemente indignada. En su posteo, además, denunció que el ex campeón intentó intimidarla para que no lo hiciera público: “Esto es haram”, agregó, usando el término islámico que refiere a lo prohibido o pecaminoso.