El penal para Argentina ante Austria: Lautaro cayó en el área y el VAR corrigió al árbitro
Amin Mohamed no sancionó la infracción en primera instancia, pero tras revisar la jugada en el VAR cobró penal para la Selección Argentina ante Austria.
La Selección Argentina tuvo una chance clarísima para romper el cero ante Austria cuando Lautaro Martínez fue derribado dentro del área tras un gran pase de Enzo Fernández. El árbitro Amin Mohamed no sancionó la infracción en el momento, pero el VAR lo llamó, cobró penal y Lionel Messi terminó fallándolo.
El penal para Argentina ante Austria: Lautaro cayó en el área y el VAR corrigió al árbitro
Todo comenzó con un tremendo pase de Enzo Fernández, que dejó a Lautaro Martínez de cara al arco dentro del área. El delantero controló y, justo antes de definir, fue derribado por dos futbolistas austríacos, en una acción que generó el inmediato reclamo de todo el banco argentino.
En primera instancia, el árbitro Amin Mohamed no cobró nada y dejó seguir el juego. Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR, que lo convocó a observar la maniobra en el monitor. Tras ver la repetición, el juez corrigió su decisión y sancionó penal para la Albiceleste.
El encargado de la ejecución fue Lionel Messi, que tuvo en sus pies la posibilidad de abrir el marcador, pero no logró convertir y desperdició una chance inmejorable para adelantar a la Selección en un partido clave para encaminar la clasificación a la próxima ronda del Mundial.
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