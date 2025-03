El posteo de Miguel Borja tras los goles errados ante Atlético Tucumán en el Monumental

En la primera mitad, Franco Mastantuono lo dejó mano a mano con Durso, pero el arquero reaccionó con una notable tapada. Minutos después, volvió a recibir un pase preciso, se sacó de encima a su marcador y remató exigido, encontrándose nuevamente con una respuesta firme del guardameta rival.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1898884958313201739&partner=&hide_thread=false ¡¡INCREÍBLE LO DE BORJA!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/u7TioHNdoc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 9, 2025

En el segundo tiempo, la historia se repitió. A los 15 minutos, Facundo Colidio habilitó a Rodrigo Aliendro, quien asistió de primera a Borja. El delantero intentó definir con potencia, pero otra vez Durso se impuso en el mano a mano.

Luego, a los 30 minutos, se dio la chance más insólita de la noche: Colidio lanzó un centro perfecto y Borja, sin marca y con el arco a su disposición, conectó de manera deficiente con la rodilla, enviando la pelota mansamente a las manos del arquero.

La tensión en el estadio Monumental se disipó a falta de diez minutos para el final, cuando el surgido en Boca convirtió un golazo que terminó sellando la victoria. Sin embargo, el cafetero tuvo una última oportunidad en una contra clara, pero su control defectuoso lo obligó a definir incómodo y su remate se fue apenas desviado.

image.png

El mensaje de Miguel Borja tras la victoria de River

El delantero colombiano atraviesa un inicio de año irregular en cuanto a efectividad: apenas ha convertido dos goles en ocho partidos, una cifra lejana a la de su mejor versión. Si bien su equipo no le genera tantas situaciones como antes, deberá mejorar su puntería de cara a los desafíos más exigentes, como el comienzo de la Copa Libertadores.

Luego del encuentro y ante las críticas por sus fallos, Borja recurrió a una emblemática frase de Michael Jordan en sus redes sociales: "He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito".

El colombiano intentó dejar en claro que, pese a las dificultades, su mentalidad sigue firme. El club de Núñez y sus hinchas, por su parte, esperan que su delantero estrella recupere la contundencia en el momento más importante de la temporada.