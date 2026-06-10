El posteo de Sebastián Villa que volvió a alimentar los rumores sobre un posible pase a Boca
Mientras crecen las versiones sobre una posible transferencia, el colombiano compartió una historia en Instagram que fue interpretada como una señal hacia el club de la Ribera.
Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena durante el mercado de pases. El futbolista colombiano, actualmente una de las principales figuras de Independiente Rivadavia, realizó una publicación en redes sociales que rápidamente generó repercusión entre los hinchas de Boca. En un contexto marcado por rumores sobre una posible transferencia, el mensaje fue interpretado por muchos como una nueva señal relacionada con su futuro deportivo.
La imagen compartida por el extremo en una historia de Instagram no incluyó referencias directas a ningún club ni comentarios explícitos sobre una negociación. Sin embargo, algunos detalles no pasaron inadvertidos. Los colores azul y amarillo presentes en la publicación, sumados a un emoji de avión, despertaron rápidamente todo tipo de interpretaciones y alimentaron las versiones que lo ubican nuevamente en la órbita del conjunto xeneize.
Desde hace varias semanas, el nombre del colombiano aparece entre las prioridades del Xeneize para reforzar el plantel de cara al segundo semestre de la temporada. La dirigencia busca potenciar el sector ofensivo y considera que Villa reúne características que podrían aportar desequilibrio y experiencia. Además, trascendió que el futbolista vería con buenos ojos la posibilidad de cambiar de club en este mercado.
La situación contractual también suma elementos a la novela. Según reveló el periodista Augusto César, existiría un compromiso previo entre la Lepra mendocina y el jugador para analizar una eventual transferencia si llegara una oferta que resultara conveniente para ambas partes. Ese escenario favorece las aspiraciones de Boca, aunque la negociación no se presenta sencilla debido a las elevadas pretensiones económicas de la institución mendocina.
La postura que tomó Independiente Rivadavia con el caso Sebastián Villa
La dirigencia de la Lepra ya dejó en claro que solo escuchará propuestas monetarias y descartó cualquier operación que incluya futbolistas como parte de pago. Agustín Vila fue contundente al respecto cuando afirmó: “Absolutamente no”. Además, destacó la importancia que tiene Villa dentro del equipo y lanzó una frase que tuvo fuerte repercusión: “Pasaron muchos campeonatos y Boca se dio cuenta que había dejado ir al mejor jugador que tenían en ese momento”.
En paralelo, Sebastián Peratta, director deportivo, intentó bajar el nivel de especulación y aseguró que actualmente no existen conversaciones abiertas con Boca. “Lo de Villa es un acuerdo entre partes y es privado. Su situación es la lógica de un jugador que viene siendo el mejor del fútbol argentino. Se resolverá cuando se tenga que resolver. Al día de hoy no tenemos ninguna negociación abierta con Boca por él”, explicó. También remarcó el valor que tiene el colombiano dentro del plantel al señalar: “Sebastián está muy bien en el club, lo abrazamos en un momento muy especial de su vida y es el líder de este equipo”.
Los números respaldan la relevancia del atacante. Durante la temporada 2026 disputó 19 encuentros entre torneo local y Copa Libertadores, registrando tres goles y nueve asistencias. En el certamen continental, además, tuvo una participación determinante con tres tantos y dos pases gol. Su rendimiento lo convirtió en una de las principales figuras del campeonato argentino y despertó el interés de varios clubes.
El propio Villa reconoció recientemente que una propuesta de Atlético Nacional podría ser considerada. “Esperemos que dentro de poco podamos estar allí. Todas las negociaciones las deben dialogar con mi representante y, a partir de ahí, se tendrán en cuenta para ser estudiadas”, manifestó. Con varios pretendientes y una publicación que volvió a generar ruido, el futuro del colombiano promete seguir siendo uno de los temas más comentados del mercado.
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