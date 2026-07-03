El presidente de Cabo Verde desafió a la Selección Argentina: "Sin ningún miedo"

El entusiasmo del mandatario fue todavía más allá al destacar a una de las grandes figuras del seleccionado. Neves elogió especialmente al experimentado arquero Vozinha, de enorme actuación durante la fase de grupos y pieza fundamental para sostener el empate frente a España. Incluso manifestó su deseo de que vuelva a ser elegido como la figura del encuentro ante Argentina si el desarrollo del partido así lo permite.

Finalmente, José Maria Neves resaltó el valor simbólico que tiene la campaña de Cabo Verde y aseguró que el crecimiento futbolístico puede convertirse en una fuente de inspiración para otras áreas de la sociedad. "Hace cincuenta años, Cabo Verde era un país improbable. Hoy estamos entre los mejores del mundo. Si podemos estar entre los mejores en el fútbol, también podemos estar entre los mejores en la salud, la educación y otros ámbitos. Lo importante es perseguir la excelencia", concluyó.

El seleccionado africano afronta su primera participación mundialista y llegó a los dieciseisavos de final después de empatar con España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0), una campaña que lo transformó en una de las grandes sorpresas del torneo y que ahora buscará coronar dando otro golpe frente a la Argentina.