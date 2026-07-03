El presidente de Cabo Verde desafió a la Selección Argentina: "Sin ningún miedo"
El mandatario José Maria Neves respaldó públicamente al combinado africano antes del histórico cruce ante la Albiceleste por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Cabo Verde vive días que quedarán grabados para siempre en su historia deportiva. En la previa del duelo frente a la Selección Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el presidente del país, José Maria Neves, envió un contundente mensaje de confianza hacia el plantel que disputa por primera vez una Copa del Mundo.
El mandatario aseguró que el conjunto africano afrontará el compromiso sin complejos y con la misma mentalidad que lo llevó a convertirse en una de las grandes revelaciones del certamen. Durante una visita oficial a la ciudad portuguesa de Coimbra, Neves se mostró convencido de que sus futbolistas pueden competir de igual a igual frente al vigente campeón del mundo.
En declaraciones brindadas a la agencia Inforpress, destacó el espíritu con el que el seleccionado encarará el desafío más importante de su historia: "No tenemos ningún miedo y vamos con la misma fe y esperanza, sobre todo con la misma energía, el mismo compromiso, el mismo carácter y la misma determinación con la que hemos construido Cabo Verde durante estos cincuenta años". Con esas palabras dejó en claro que el aspecto anímico será uno de los principales argumentos del equipo para enfrentar a la Albiceleste.
El presidente de Cabo Verde se tiene fe ante la Selección Argentina
El presidente también hizo referencia al complejo camino que le tocó recorrer a su selección desde el comienzo del torneo. Luego de compartir grupo con rivales de peso y conseguir una clasificación histórica, señaló que el destino volvió a ponerle enfrente a un gigante del fútbol internacional. "Nuestro destino en esta Copa del Mundo es enfrentarnos a campeones", expresó al analizar el compromiso contra el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Sin embargo, lejos de mostrarse resignado por la diferencia de jerarquía, insistió en que las estadísticas no tendrán influencia cuando la pelota empiece a rodar. "Para nosotros las probabilidades estadísticas no cuentan. Lo que cuenta es el sudor que dejamos dentro del campo para demostrar nuestra energía, resiliencia y capacidad", remarcó.
El entusiasmo del mandatario fue todavía más allá al destacar a una de las grandes figuras del seleccionado. Neves elogió especialmente al experimentado arquero Vozinha, de enorme actuación durante la fase de grupos y pieza fundamental para sostener el empate frente a España. Incluso manifestó su deseo de que vuelva a ser elegido como la figura del encuentro ante Argentina si el desarrollo del partido así lo permite.
Finalmente, José Maria Neves resaltó el valor simbólico que tiene la campaña de Cabo Verde y aseguró que el crecimiento futbolístico puede convertirse en una fuente de inspiración para otras áreas de la sociedad. "Hace cincuenta años, Cabo Verde era un país improbable. Hoy estamos entre los mejores del mundo. Si podemos estar entre los mejores en el fútbol, también podemos estar entre los mejores en la salud, la educación y otros ámbitos. Lo importante es perseguir la excelencia", concluyó.
El seleccionado africano afronta su primera participación mundialista y llegó a los dieciseisavos de final después de empatar con España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0), una campaña que lo transformó en una de las grandes sorpresas del torneo y que ahora buscará coronar dando otro golpe frente a la Argentina.
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