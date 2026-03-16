El relato viral de Marcelo Araujo para Boca: "$776.420 la recaudación... Marteeeeeeen... Gooooooooool"
El histórico bombazo de Martín Palermo ante River en 1999 quedó eternizado por la inconfundible narración de Marcelo Araujo. Un recuerdo imborrable.
La muerte de Marcelo Araujo revivió miles de recuerdos entre los fanáticos del fútbol argentino. Su estilo marcó una época, pero existe un grito en particular que quedó grabado a fuego en el corazón del pueblo xeneize: el histórico gol de Martín Palermo a River Plate en el Superclásico disputado el 9 de mayo de 1999.
El giro inolvidable de Martín Palermo
Por la fecha 12 del Torneo Clausura, el encuentro en La Bombonera estaba sumamente reñido cuando apareció el goleador. Mientras el histórico relator leía tranquilamente los datos económicos del partido, la jugada explotó de repente en el área: "$776.420 la recaudación... para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen... ¡Gooooooooool!".
IMPORTANTE: Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera y Fútbol para Todos
En un solo movimiento letal, el Titán recibió de espaldas, aguantó la férrea marca de Eduardo Berizzo, giró y sacó un remate fulminante que hizo inútil la estirada del arquero Roberto Bonano. Ese golazo de primera y bien esquinado selló el 2-1 definitivo para darle una victoria crucial al conjunto local.
El inicio de la época dorada de Carlos Bianchi
Ese relato no acompañó a un triunfo más. Aquel equipo dirigido por el "Virrey" contaba con figuras estelares de la talla de Juan Román Riquelme, Óscar Córdoba y Guillermo Barros Schelotto. Esa victoria en el Superclásico fue una pieza clave para terminar consagrándose bicampeones y alcanzar la histórica racha de 40 partidos invictos.
Aún más importante, ese plantel aplastante sentó la base fundamental de la gloria que llegaría apenas un año después: la conquista de la Copa Libertadores del 2000 y la hazaña suprema en la Copa Intercontinental ante el Real Madrid en Japón.
Un fenómeno viral que trasciende generaciones
Con el paso del tiempo y el auge de las plataformas digitales, la magistral definición de Palermo y la repentina interrupción de Araujo se volvieron un combo viral infalible. En cada aniversario, o en la previa de un nuevo cruce contra el clásico rival, la narración se convierte rápidamente en tendencia en las redes sociales, transformándose en un verdadero mimo al alma para todos los hinchas de Boca.
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