El relato viral de Marcelo Araujo para Boca: "$776.420 la recaudación... Marteeeeeeen... Gooooooooool"

Aún más importante, ese plantel aplastante sentó la base fundamental de la gloria que llegaría apenas un año después: la conquista de la Copa Libertadores del 2000 y la hazaña suprema en la Copa Intercontinental ante el Real Madrid en Japón.

Un fenómeno viral que trasciende generaciones

Con el paso del tiempo y el auge de las plataformas digitales, la magistral definición de Palermo y la repentina interrupción de Araujo se volvieron un combo viral infalible. En cada aniversario, o en la previa de un nuevo cruce contra el clásico rival, la narración se convierte rápidamente en tendencia en las redes sociales, transformándose en un verdadero mimo al alma para todos los hinchas de Boca.