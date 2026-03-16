El sentido mensaje de Mariano Closs por la muerte de Marcelo Araujo: "Hombre de fútbol como pocos"

Dos eras del relato unidas por el respeto

Marcelo Araujo no solo fue un relator, sino el arquitecto de una forma de comunicar el fútbol en los años 90, con frases y un estilo que marcaron a toda una generación. Mariano Closs, hoy considerado el máximo exponente del relato en la región, reconoció con este gesto la importancia de su colega en la formación de los comunicadores actuales.

La muerte de Araujo cierra un capítulo dorado de la televisión argentina, pero como bien señaló Closs, su voz y sus "transmisiones" seguirán vivas en el recuerdo de cada apasionado por el deporte.