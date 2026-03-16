El sentido mensaje de Mariano Closs por la muerte de Marcelo Araujo: "Hombre de fútbol como pocos"
En la previa de Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto, el relator tuvo palabras respetuosas para su colega fallecido.
El mundo del periodismo deportivo se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Marcelo Araujo, una de las voces más emblemáticas de la historia del fútbol argentino. En un clima de profundo respeto, su colega Mariano Closs utilizó los minutos previos a la transmisión de Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto para rendirle un emotivo homenaje.
Durante la previa del encuentro en el Cilindro de Avellaneda por el Torneo Apertura, Closs interrumpió el análisis técnico para dedicarle unas palabras a quien fuera su compañero de profesión y un innovador en el relato televisivo. Con un tono de evidente pesar, resaltó la huella imborrable que Araujo dejó en los hinchas.
"Fuerte abrazo a la familia de Marcelo Araujo. Al querido Marcelo, hombre de fútbol como pocos. Sus transmisiones quedarán en el recuerdo. Un abrazo para Marcelo y su familia", expresó Closs ante los micrófonos.
Este mismo martes por la tarde, en el comentario en ESPN, Closs sostuvo que Araujo "fue uno de los relatores más extraordinarios que tuvo nuestro país".
"Hicimos algún campo de juego un viernes, algún viernes por la noche, pero con Marcelo coincidí en viajes; él para Canal 13, yo para Telefe; él para Canal 13, yo para América... con Fernando, ¿no? Con Niembro, y él con Macaya. Yo no he trabajado, no he estado ni en radio ni en ningún lado. Siempre fue un tipo divertido, eso sí sé que siempre ha sido un tipo muy divertido y lo que me tocó estar con él también, la verdad que fue notable. Porque era una persona fresca, como creo que se lo notaba en las transmisiones de fútbol", recordó el relator.
Dos eras del relato unidas por el respeto
Marcelo Araujo no solo fue un relator, sino el arquitecto de una forma de comunicar el fútbol en los años 90, con frases y un estilo que marcaron a toda una generación. Mariano Closs, hoy considerado el máximo exponente del relato en la región, reconoció con este gesto la importancia de su colega en la formación de los comunicadores actuales.
La muerte de Araujo cierra un capítulo dorado de la televisión argentina, pero como bien señaló Closs, su voz y sus "transmisiones" seguirán vivas en el recuerdo de cada apasionado por el deporte.
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