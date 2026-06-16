El tierno gesto de Erling Haaland en el Mundial 2026 que emocionó a todos

La emoción de los pequeños quedó reflejada en los videos que se viralizaron durante este martes. Algunos sonrieron de oreja a oreja tras recibir un abrazo del goleador, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para intercambiar unas breves palabras con una de las máximas figuras del fútbol mundial.

En medio de la expectativa por el estreno de Noruega en la Copa del Mundo, Haaland terminó siendo noticia incluso antes de que comenzara a rodar la pelota. Y esta vez no fue por un gol ni por una jugada espectacular, sino por un gesto de cercanía que conquistó a miles de fanáticos alrededor del planeta.