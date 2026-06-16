El tierno gesto de Erling Haaland en el Mundial 2026 que emocionó a todos
En la previa del duelo entre Irak y Noruega, el delantero protagonizó una de las imágenes más comentadas en redes sociales.
Erling Haaland volvió a demostrar que su impacto va mucho más allá de lo que hace dentro de una cancha. En la previa del debut de Noruega ante Irak en el Mundial 2026, el goleador protagonizó una escena que rápidamente conquistó a los fanáticos y se convirtió en viral en las redes sociales.
Mientras los jugadores se preparaban para salir al campo de juego, varios niños aguardaban en el túnel del estadio con la ilusión de acompañar a las estrellas durante la ceremonia de ingreso. Fue entonces cuando el delantero decidió tomarse un momento especial para ellos.
El tierno gesto de Erling Haaland en el Mundial 2026
Lejos de limitarse a un saludo rápido, Haaland se acercó a cada uno de los pequeños, les dio la mano, los abrazó y compartió algunas palabras antes de dirigirse al terreno de juego. Siempre con una gran sonrisa, el atacante noruego se mostró relajado y muy atento con los chicos, que no podían ocultar su felicidad.
Las imágenes del encuentro comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas y generaron miles de reacciones. Muchos usuarios destacaron la humildad y la cercanía del futbolista, mientras que otros resaltaron la importancia de esos gestos para los niños que sueñan con conocer a sus ídolos.
La emoción de los pequeños quedó reflejada en los videos que se viralizaron durante este martes. Algunos sonrieron de oreja a oreja tras recibir un abrazo del goleador, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para intercambiar unas breves palabras con una de las máximas figuras del fútbol mundial.
En medio de la expectativa por el estreno de Noruega en la Copa del Mundo, Haaland terminó siendo noticia incluso antes de que comenzara a rodar la pelota. Y esta vez no fue por un gol ni por una jugada espectacular, sino por un gesto de cercanía que conquistó a miles de fanáticos alrededor del planeta.
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