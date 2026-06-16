Así fue el primer gol de Erling Haaland en una Copa del Mundo
En su debut mundialista, el goleador noruego tardó menos de media hora en dejar su sello en el Mundial 2026.
El implacable goleador del Manchester City, Erling Haaland, dejó su huella en la gran cita futbolística al anotar el 1 a 0 parcial para Noruega en su enfrentamiento ante Irak por la primera fecha del Grupo I de Mundial 2026, desatando la euforia de los fanáticos escandinavos.
El debut en la red para una de las máximas estrellas del fútbol moderno llegó en la primera mitad del encuentro. Tras un electrizante arranque de partido y justo después del cooling break (el receso para que los futbolistas se hidraten), el conjunto europeo hilvanó una gran maniobra colectiva en ataque antes de la media hora de juego.
La jugada parecía que se diluía en los últimos metros, pero el olfato goleador de la figura noruega hizo la diferencia: llegando exigido por el segundo palo, Haaland captó la pelota casi al ras del suelo y, con un sutil zurdazo, la empujó hacia el fondo del arco para romper el cero y gritar su primer tanto histórico en una Copa del Mundo.
En la previa al partido, el "Androide" había dado que hablar con un gran gesto con un grupo de nenes que se acercaron a saludarlo. Las tiernas y divertidas imágenes no tardaron en volverse virales.
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