El triunfo que también suma en lo económico: cuánto ganó Boca en su debut copero
Además del buen inicio deportivo, el Xeneize recibió un importante ingreso tras vencer a Universidad Católica en Chile y ya piensa en lo que viene.
El debut de Boca en la Copa Libertadores 2026 no solo dejó un saldo positivo desde lo futbolístico, sino que también tuvo impacto en las finanzas del club. La victoria por 2-1 frente a Universidad Católica en Chile significó un ingreso económico relevante para la institución, en el marco del incremento en los premios que dispuso la Conmebol para esta edición del torneo.
Luego de su ausencia en la fase de grupos durante las últimas temporadas, el conjunto de la Ribera regresó al máximo certamen continental con una sonrisa y, además, con dinero fresco en sus arcas. Por el triunfo en condición de visitante, recibió 340.000 dólares, una cifra que forma parte del nuevo esquema de premios que busca potenciar la competitividad y el atractivo del torneo.
Sin embargo, el club no pudo acceder al bonus adicional que otorga la Conmebol por cada victoria como local. Ese incentivo, que asciende a 1.000.000 de dólares, solo se entrega cuando los equipos ganan en su propio estadio, por lo que el Xeneize tendrá la posibilidad de sumarlo en su próximo compromiso como anfitrión.
Ese partido será el martes 14 de abril, cuando Boca reciba a Barcelona SC en La Bombonera. En caso de conseguir una nueva victoria, el equipo dirigido por Claudio Úbeda podría embolsar un total de 1.340.000 dólares en un solo encuentro, combinando el premio por el triunfo más el mencionado bonus por localía. Un incentivo más que importante en un calendario cargado de competencia.
Este nuevo esquema económico implementado por la Conmebol representa una oportunidad clave para los clubes sudamericanos, que encuentran en la Libertadores no solo prestigio deportivo, sino también una fuente significativa de ingresos. En ese contexto, cada partido adquiere un valor extra, más allá de los puntos en juego. Mientras tanto, ya dio el primer paso en el grupo y mira con optimismo lo que viene.
El equipo mostró señales positivas en su presentación en el país trasandino y ahora buscará consolidar su rendimiento ante su gente. Con la ilusión renovada y el respaldo de un buen inicio, el pueblo boquense se prepara para afrontar un calendario exigente, donde cada resultado puede tener impacto tanto en lo deportivo como en lo económico.
Aumentaron los premios de la Copa Libertadores 2026: son éstos
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