El triunfo que también suma en lo económico: cuánto ganó Boca en su debut copero

El debut de Boca en la Copa Libertadores 2026 no solo dejó un saldo positivo desde lo futbolístico, sino que también tuvo impacto en las finanzas del club. La victoria por 2-1 frente a Universidad Católica en Chile significó un ingreso económico relevante para la institución, en el marco del incremento en los premios que dispuso la Conmebol para esta edición del torneo.