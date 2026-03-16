El último adiós a Marcelo Araujo: cuándo y dónde serán despedidos sus restos

Los restos del icónico relator serán trasladados este martes 17 de marzo, al Cementerio de la Chacarita, donde se procederá a su cremación.

Cabe señalar que Araujo falleció a los 78 años en el Hospital Italiano de Vicente López (sede Olivos), luego de permanecer internado por un cuadro de neumonía que agravó su delicado estado de salud previo, tal como relató Tití Fernández.

marcelo araujo