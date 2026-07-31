Faustino Oro vuelve a jugar en Argentina: así será la gira del joven Gran Maestro por el país

La segunda parada será en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, mientras que la última exhibición tendrá lugar en Rosario. De esta manera, el recorrido permitirá que Faustino tenga contacto con jugadores juveniles y aficionados de diferentes puntos del país.

Ahora tendrá la posibilidad de reencontrarse con el público argentino y hacerlo a través de una propuesta que busca acercar el ajedrez a las nuevas generaciones. Los 25 participantes de cada exhibición serán juveniles que consiguieron su clasificación previamente, por lo que tendrán la oportunidad de enfrentarse directamente con uno de los jugadores más destacados de su generación.

El propio Faustino se mostró entusiasmado con la posibilidad de realizar esta recorrida por el país. A través de sus redes sociales, expresó su orgullo por representar a la Argentina y destacó la importancia de llevar los colores nacionales a cada competencia internacional. “¡Orgulloso de llevar los colores de mi país por todo el mundo!”, escribió el joven ajedrecista al anunciar la iniciativa.

Además, invitó a sus seguidores a participar de las jornadas que se desarrollarán durante agosto. “Se viene una gira muy especial de partidas de exhibición en Argentina. Visitaré Tigre, Mar del Plata y Rosario. ¡Prepárense para vivir una verdadera fiesta del ajedrez!”, anunció.

La Federación Argentina de Ajedrez estará a cargo de la organización de las actividades, mientras que la iniciativa cuenta además con el impulso de la Secretaría de Turismo. La presencia de Faustino en las tres ciudades permitirá mostrar una disciplina que atraviesa distintas generaciones y que en los últimos años encontró en el joven argentino a uno de sus grandes embajadores.