Faustino Oro vuelve a jugar en Argentina: así será la gira del joven Gran Maestro por el país
El prodigio de 12 años realizará exhibiciones en Tigre, Mar del Plata y Rosario durante agosto, en su primer recorrido nacional después de alcanzar una marca histórica.
Faustino Oro volverá a jugar al ajedrez en Argentina y lo hará de una manera muy especial. Después de convertirse en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, el prodigio de apenas 12 años realizará durante agosto una gira nacional que lo llevará por tres ciudades y le permitirá enfrentarse en partidas simultáneas con jóvenes ajedrecistas de distintas partes del país.
La gira tiene un significado especial porque será la primera vez que Oro participe de este tipo de actividades en Argentina después de conseguir el título de Gran Maestro. El joven alcanzó la norma necesaria en mayo pasado, luego de una destacada actuación en el Festival Internacional de Cerdeña, donde consiguió una victoria ante el polaco Bartlomiej Niedbala durante la octava ronda.
Ese logro le permitió completar el camino hacia una de las distinciones más importantes del ajedrez mundial. Desde entonces, su figura no dejó de crecer: ya había conseguido llamar la atención por sus actuaciones contra jugadores de alto nivel y por su precocidad, pero la obtención del título de Gran Maestro elevó todavía más las expectativas alrededor de su futuro.
Cuándo y dónde será la gira de Faustino Oro por Argentina
La serie de exhibiciones comenzará este sábado 1 de agosto en Tigre, continuará el 6 de agosto en Mar del Plata y finalizará el 8 de agosto en Rosario. En cada una de las jornadas, se medirá con 25 jugadores de las categorías Sub-16, quienes obtuvieron sus lugares mediante distintos torneos clasificatorios nacionales y provinciales.
El primer encuentro tendrá como escenario el Museo de Arte de Tigre y comenzará a las 15:30. La actividad contará con acceso libre para el público, por lo que los seguidores del joven talento podrán acercarse para verlo en acción después de su histórica consagración internacional.
La segunda parada será en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, mientras que la última exhibición tendrá lugar en Rosario. De esta manera, el recorrido permitirá que Faustino tenga contacto con jugadores juveniles y aficionados de diferentes puntos del país.
Ahora tendrá la posibilidad de reencontrarse con el público argentino y hacerlo a través de una propuesta que busca acercar el ajedrez a las nuevas generaciones. Los 25 participantes de cada exhibición serán juveniles que consiguieron su clasificación previamente, por lo que tendrán la oportunidad de enfrentarse directamente con uno de los jugadores más destacados de su generación.
El propio Faustino se mostró entusiasmado con la posibilidad de realizar esta recorrida por el país. A través de sus redes sociales, expresó su orgullo por representar a la Argentina y destacó la importancia de llevar los colores nacionales a cada competencia internacional. “¡Orgulloso de llevar los colores de mi país por todo el mundo!”, escribió el joven ajedrecista al anunciar la iniciativa.
Además, invitó a sus seguidores a participar de las jornadas que se desarrollarán durante agosto. “Se viene una gira muy especial de partidas de exhibición en Argentina. Visitaré Tigre, Mar del Plata y Rosario. ¡Prepárense para vivir una verdadera fiesta del ajedrez!”, anunció.
La Federación Argentina de Ajedrez estará a cargo de la organización de las actividades, mientras que la iniciativa cuenta además con el impulso de la Secretaría de Turismo. La presencia de Faustino en las tres ciudades permitirá mostrar una disciplina que atraviesa distintas generaciones y que en los últimos años encontró en el joven argentino a uno de sus grandes embajadores.
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