Encuesta reveladora: ¿Javier Milei gana votos si la Selección Argentina triunfa en el Mundial 2026?
Un sondeo revela si Javier Milei se beneficiaría en las urnas ante un triunfo nacional en el Mundial 2026.
La inmensa expectativa por el próximo torneo global de fútbol crece rápidamente, y diversos analistas evalúan su verdadero impacto político. En este contexto de fervor, una profunda encuesta determinó si el actual presidente Javier Milei obtendría un impulso electoral significativo ante un eventual triunfo del equipo argentino durante la competencia.
¿Qué dice la encuesta sobre el Mundial 2026?
Según el informe publicado por la consultora Giacobbe en junio de 2026, la gran mayoría de los ciudadanos no vincula el éxito deportivo con sus decisiones políticas. Ante la consulta directa sobre si un campeonato de la Selección Argentina favorecería al mandatario en las elecciones, un 85,5% consideró que "la gente lo votaría igual". Apenas un 10,1% cree que la sociedad "lo votaría más".
De manera personal, la tendencia es aún más contundente:
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Un abrumador 93,4% de las personas afirmó que el triunfo deportivo "de ninguna manera" cambia su voto.
Solo un 3,9% admitió que, si Argentina sale campeón, votará al oficialismo.
La imagen de la Selección Argentina
El optimismo de la población de cara al certamen deportivo es sumamente alto. Un 71,5% de los encuestados está convencido de que la albiceleste va a "volver a salir campeón".
A su vez, las figuras centrales del equipo gozan de un enorme respaldo popular:
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Julián Álvarez lidera con un 93,2% de imagen positiva.
Lionel Scaloni le sigue muy de cerca con el 92,3%.
"Dibu" Martínez y Lionel Messi completan la cima con 92,2% y 90,9% respectivamente.
En marcado contraste, la dirigencia del fútbol argentino no cuenta con el mismo apoyo social. "Chiqui" Tapia, actual presidente de la AFA, registra un 42,7% de imagen negativa frente a solo un 14,3% de valoración positiva.
Tags: Javier Milei, Mundial 2026, Selección Argentina, Encuesta, Fútbol.
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