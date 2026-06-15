Encuesta reveladora: ¿Javier Milei gana votos si la Selección Argentina triunfa en el Mundial 2026?

¿Qué dice la encuesta sobre el Mundial 2026?

Según el informe publicado por la consultora Giacobbe en junio de 2026, la gran mayoría de los ciudadanos no vincula el éxito deportivo con sus decisiones políticas. Ante la consulta directa sobre si un campeonato de la Selección Argentina favorecería al mandatario en las elecciones, un 85,5% consideró que "la gente lo votaría igual". Apenas un 10,1% cree que la sociedad "lo votaría más".