Entradas para Argentina vs Guatemala: precios, cuándo salen y dónde comprarlas
La Selección argentina jugará en La Bombonera ante Guatemala y crece la expectativa por la venta de entradas, precios y puntos de compra.
La Selección Argentina enfrentará a Guatemala en La Bombonera el 31 de marzo y ya hay expectativa por la venta de entradas. Aunque la AFA no oficializó el expendio, se esperan detalles sobre precios, fechas y la compra online para el amistoso previo al Mundial 2026.
El encuentro se organizó luego de la cancelación de la Finalissima frente a España y del amistoso previsto ante Qatar, que finalmente no se concretó por el conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, el equipo realizará una preparación de 10 días en el país antes del compromiso internacional.
Cuándo salen y dónde comprar entradas para Argentina vs Guatemala
Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no oficializó la venta de entradas. Sin embargo, tomando como referencia partidos anteriores, se estima que los tickets podrían salir a la venta una semana antes del encuentro, es decir, el martes 24 de marzo.
La compra se realizará de manera online a través del sitio Deportick, plataforma habitual para los partidos de la Selección. Según se informó, cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas generales. Para acceder a la compra, será necesario ingresar a la web, registrarse o iniciar sesión y luego buscar el evento correspondiente para completar la operación.
Con este panorama, se espera una alta demanda para el partido en La Bombonera, que además trae buenos recuerdos para los hinchas, ya que fue el escenario de la despedida antes del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina consiguió su tercera estrella.
Precios de las entradas para el duelo entre la Selección Argentina y Guatemala
Si tomamos en cuenta el precio de las entradas frente a Venezuela, el pasado 4 de septiembre y por las Eliminatorias, los valores serían:
- Popular - $90.000
- Popular menores - $29.000
- Platea normal - entre $158.000 y $260.000
- Platea VIP - entre $320.000 y $480.000
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