"Hoy se termina una gran etapa de amor", la angustia de Enzo Pérez al despedirse de River

Y agregó: "Se cierra una etapa. Para los que tienen dudas o que me quieran preguntar, no hablaré. No es el momento de hablar. Me iré con mi familia de vacaciones, así que no gasten en mandarme mensajes. A partir de hoy, mi teléfono queda apagado. Gracias por el respeto de siempre, muchas gracias a todos".

LAS LÁGRIMAS DE ENZO POR RIVER, SU FAMILIA Y LA GLORIA ETERNA.



#TrofeoCampeonesLPF