¿Era expulsión? El golpe sin pelota de Matías Galarza Fonda a Kylian Mbappé que encendió la polémica

La gran controversia de la jugada radica en que la agresión ocurrió a escasos metros de la posición del árbitro principal, quien tenía el plano abierto y decidió dejar seguir las acciones.

Para sorpresa de todo el banco de suplentes de Francia, el VAR tampoco consideró que la jugada encuadrara dentro de un "error flagrante" de expulsión y optó por no llamar al juez a la pantalla de revisión.

El volante guaraní la sacó barata y zafó de una sanción severa que habría condicionado por completo el libreto táctico de la Albirroja para el complemento, dejando un antecedente muy caliente para los segundos 45 minutos.