¿Era expulsión? El golpe sin pelota de Matías Galarza Fonda a Kylian Mbappé que encendió la polémica
Cerca del cierre de la primera mitad en el cruce ante Francia, el mediocampista paraguayo le propinó un golpe de puño al delantero francés en plena carrera.
En medio del plan ultra físico propuesto por el equipo de Gustavo Alfaro, una fuertísima polémica sacudió el encuentro tras una agresión sin pelota de Matías Galarza Fonda sobre Kylian Mbappé que bien pudo haberle costado la tarjeta roja al conjunto sudamericano.
El clima de tensión y fricción que se venía gestando en el choque de octavos de final entre Paraguay y Francia terminó de explotar en los minutos previos al descanso, aunque sin pasar a mayores.
La jugada se produjo cuando el combinado francés hilvanaba una acción ofensiva en tres cuartos de cancha. Mbappé inició un pique letal en velocidad buscando desmarcarse y quedar posicionado para recibir la descarga de un compañero.
Galarza, encargado de seguirle el rastro de cerca, estiró su trayectoria y, en plena carrera, le propinó un golpe con su puño derecho directo a la altura del pecho.
La polémica entre Kylian Mbappé y Matías Galarza Fonda
Si bien el impacto no revistió una violencia desmedida que pusiera en riesgo físico al atacante, la naturaleza de la acción —un golpe deliberado, con el puño y totalmente desentendido del balón— configuró una evidente conducta antideportiva. Ante el impacto, la estrella gala se arrojó inmediatamente al césped acusando el dolor y exigiendo una sanción drástica.
La gran controversia de la jugada radica en que la agresión ocurrió a escasos metros de la posición del árbitro principal, quien tenía el plano abierto y decidió dejar seguir las acciones.
Para sorpresa de todo el banco de suplentes de Francia, el VAR tampoco consideró que la jugada encuadrara dentro de un "error flagrante" de expulsión y optó por no llamar al juez a la pantalla de revisión.
El volante guaraní la sacó barata y zafó de una sanción severa que habría condicionado por completo el libreto táctico de la Albirroja para el complemento, dejando un antecedente muy caliente para los segundos 45 minutos.
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