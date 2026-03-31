Escándalo en Uruguay: un arquero fue expulsado y terminó a las piñas en la tribuna

El episodio obligó a detener el partido durante varios minutos y generó una imagen que recorrió rápidamente las redes sociales. Más allá del escándalo, el triunfo le permitió a Central Español alcanzar los 14 puntos en el torneo y ubicarse en la sexta posición, manteniéndose en la pelea por los puestos de arriba.

Además, el equipo logró cortar una racha negativa de cinco partidos sin victorias, lo que le da aire tanto en la tabla del campeonato como en la lucha por la permanencia. En la próxima fecha, el conjunto palermitano tendrá un desafío exigente cuando visite a Nacional en el Gran Parque Central.

El comunicado del arquero de Central Español tras lo ocurrido

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