Escándalo en Uruguay: un arquero fue expulsado y terminó a las piñas en la tribuna
El triunfo de Central Español ante Deportivo Maldonado quedó en segundo plano tras la violenta reacción de su arquero suplente.
Central Español consiguió una victoria importante en el Parque Palermo al imponerse 2-1 sobre Deportivo Maldonado por la novena fecha del Torneo Apertura 2026 uruguayo. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de festejo terminó empañado por un episodio insólito y violento que tuvo como protagonista al arquero suplente Emiliano Márquez, quien desató un verdadero escándalo tras ser expulsado.
El partido fue intenso desde el comienzo, con momentos favorables para ambos equipos. El local logró abrir el marcador a los 40 minutos del primer tiempo gracias a un cabezazo de Ignacio Rodríguez, pero la alegría duró poco: apenas un minuto después, Renato César igualó el encuentro. En el complemento, el trámite se volvió aún más frenético, con un desarrollo extenso que incluyó expulsiones, polémicas y múltiples situaciones de gol.
Central Español logró ponerse nuevamente en ventaja a través de un penal convertido por Raúl Tarragona, mientras que el arquero titular Rodolfo de Melo fue clave para sostener el resultado con varias intervenciones decisivas. En el tramo final, Deportivo Maldonado tuvo la gran chance de empatar, pero Maximiliano Noble falló un penal en el tiempo de descuento, lo que terminó sellando el triunfo del conjunto local.
Cuando parecía que todo terminaba con festejos, llegó el momento más tenso de la jornada. En tiempo añadido, el árbitro Kevin Fontes expulsó a Emiliano Márquez, quien se encontraba en el banco de suplentes, por protestar. Lejos de acatar la decisión, el arquero reaccionó con furia y comenzó a intercambiar insultos con hinchas rivales mientras se dirigía hacia los vestuarios.
La situación escaló rápidamente. En un acto inesperado, Márquez decidió desviarse de su camino, abrió una reja de seguridad e ingresó directamente a la tribuna visitante. Allí fue a buscar a un simpatizante de Deportivo Maldonado y terminó protagonizando un enfrentamiento físico, intercambiando golpes en medio de un clima caótico.
El episodio obligó a detener el partido durante varios minutos y generó una imagen que recorrió rápidamente las redes sociales. Más allá del escándalo, el triunfo le permitió a Central Español alcanzar los 14 puntos en el torneo y ubicarse en la sexta posición, manteniéndose en la pelea por los puestos de arriba.
Además, el equipo logró cortar una racha negativa de cinco partidos sin victorias, lo que le da aire tanto en la tabla del campeonato como en la lucha por la permanencia. En la próxima fecha, el conjunto palermitano tendrá un desafío exigente cuando visite a Nacional en el Gran Parque Central.
El comunicado del arquero de Central Español tras lo ocurrido
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