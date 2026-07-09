España y Bélgica, de cara a los cuartos del Mundial 2026: cómo han terminado los partidos históricamente
El duelo, por un lugar en la semifinal de la Copa del Mundo, se disputa en Los Ángeles. Descubrí todos los detalles en la nota.
España y Bélgica protagonizan, este viernes, uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Desde las 16 (hora argentina), ambas selecciones van en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo en Los Ángeles.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega tras dejar en el camino a Portugal y después de consolidarse como uno de los equipos con mejor rendimiento en la Copa del Mundo.
Bélgica, por su parte, viene de eliminar a Estados Unidos en un partido cargado de tensión y apuesta por la experiencia de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Youri Tielemans y Thibaut Courtois para volver a la élite del fútbol mundial.
Las estadísticas entre España vs. Bélgica
A lo largo de 23 enfrentamientos, la "Roja" consiguió 12 victorias, mientras que Bélgica se impuso en seis oportunidades. Los cinco encuentros restantes finalizaron empatados.
El antecedente más importante entre ambos seleccionados se remonta a los cuartos de final del Mundial de México 1986. Tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos, el elenco belga se quedó con la clasificación al imponerse 5 a 4 en la definición por penales, en un encuentro que marcó la única eliminación mundialista entre ambos.
Desde aquel cruce, el conjunto español no volvió a perder frente a Bélgica y atraviesa una racha de ocho partidos invicto, con cinco victorias consecutivas.
De cara al duelo de este viernes, el historial aparece como un dato favorable para el equipo dirigido por De la Fuente, que intentará extender esa serie positiva ante un rival que buscará cortar una larga sequía frente a la "Roja".
Historial
- España: 12 victorias
- Empates: 5
- Bélgica: 6 victorias
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario