España y Bélgica, de cara a los cuartos del Mundial 2026: cómo han terminado los partidos históricamente

Desde aquel cruce, el conjunto español no volvió a perder frente a Bélgica y atraviesa una racha de ocho partidos invicto, con cinco victorias consecutivas.

De cara al duelo de este viernes, el historial aparece como un dato favorable para el equipo dirigido por De la Fuente, que intentará extender esa serie positiva ante un rival que buscará cortar una larga sequía frente a la "Roja".

Historial