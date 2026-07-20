España ya festeja el título: la Copa del Mundo llegó a Madrid y esperan una multitud
La delegación encabezada por Rodri y Luis de la Fuente aterrizó en la capital española tras conquistar el Mundial 2026.
España comenzó este lunes los festejos oficiales por la conquista del Mundial 2026. Luego de vencer a la Selección Argentina por 1-0 en la final disputada en el MetLife Stadium, el plantel dirigido por Luis de la Fuente aterrizó en Madrid con la Copa del Mundo y fue recibido por una gran expectativa de cara a una jornada que promete convertirse en una de las celebraciones deportivas más importantes de la historia reciente del país.
La delegación campeona llegó encabezada por el capitán Rodri, el entrenador De la Fuente y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quienes fueron los primeros en exhibir el trofeo que España volvió a conquistar 16 años después de su consagración en Sudáfrica 2010.
Con la Copa ya en suelo español, comenzó una intensa agenda institucional y festiva preparada para homenajear a los nuevos campeones del mundo. El primer compromiso del plantel será una visita al Palacio de la Zarzuela, donde los futbolistas y el cuerpo técnico serán recibidos por los integrantes de la Casa Real española. Posteriormente, la delegación se trasladará al Palacio de la Moncloa para mantener un encuentro con las máximas autoridades del Gobierno.
Madrid se prepara para recibir a la Selección de España con la Copa del Mundo
Una vez concluidos esos actos protocolares, llegará el momento más esperado por los hinchas. Los futbolistas subirán a un autobús descubierto para protagonizar la tradicional caravana por las principales avenidas de Madrid, un recorrido que permitirá a miles de fanáticos acompañar de cerca a los campeones del mundo.
Las autoridades estiman que la convocatoria será masiva. Según las previsiones oficiales, alrededor de un millón de personas podrían acercarse a las calles de la capital para participar de una celebración que fue bautizada como "La rúa de los reyes del mundo", denominación elegida por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
El trayecto recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La caravana partirá desde la Moncloa y continuará por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya y Serrano. Luego atravesará la Plaza de la Independencia, la tradicional Puerta de Alcalá y las avenidas Alfonso XII y Montalbán, hasta finalizar en la Plaza de Cibeles, escenario habitual de las grandes celebraciones deportivas españolas.
Será precisamente en Cibeles donde se desarrollará el acto central de los festejos. La RFEF confirmó la instalación de un escenario junto al Palacio de Comunicaciones, donde habrá música en vivo, espectáculos, animadores e invitados especiales para acompañar la llegada del seleccionado. La organización espera que el cierre de la jornada reúna a cientos de miles de personas en uno de los sitios más representativos de Madrid, en un evento que combinará el reconocimiento a los futbolistas con diferentes propuestas artísticas pensadas para extender la celebración durante varias horas.
Ante la magnitud del operativo, las autoridades también dispusieron modificaciones en el sistema de transporte público para facilitar la movilidad de los asistentes. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid anunció un refuerzo en la frecuencia de varias líneas del metro, específicamente las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10, con el objetivo de absorber la importante demanda de pasajeros prevista para la jornada.
Además, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) informó que numerosos recorridos de colectivos urbanos serán modificados temporalmente debido al paso de la caravana y al cierre de distintas calles del centro madrileño.
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