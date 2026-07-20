España ya festeja el título: la Copa del Mundo llegó a Madrid y esperan una multitud

El trayecto recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La caravana partirá desde la Moncloa y continuará por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya y Serrano. Luego atravesará la Plaza de la Independencia, la tradicional Puerta de Alcalá y las avenidas Alfonso XII y Montalbán, hasta finalizar en la Plaza de Cibeles, escenario habitual de las grandes celebraciones deportivas españolas.

¡¡Sí, sí, sí!!



LA COPA YA ESTÁ AQUÍ.



La expedición de la @SEFutbol aterriza en Madrid y… ¡Estamos deseando veros!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/CuM3tFku59 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Será precisamente en Cibeles donde se desarrollará el acto central de los festejos. La RFEF confirmó la instalación de un escenario junto al Palacio de Comunicaciones, donde habrá música en vivo, espectáculos, animadores e invitados especiales para acompañar la llegada del seleccionado. La organización espera que el cierre de la jornada reúna a cientos de miles de personas en uno de los sitios más representativos de Madrid, en un evento que combinará el reconocimiento a los futbolistas con diferentes propuestas artísticas pensadas para extender la celebración durante varias horas.

Ante la magnitud del operativo, las autoridades también dispusieron modificaciones en el sistema de transporte público para facilitar la movilidad de los asistentes. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid anunció un refuerzo en la frecuencia de varias líneas del metro, específicamente las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10, con el objetivo de absorber la importante demanda de pasajeros prevista para la jornada.

Además, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) informó que numerosos recorridos de colectivos urbanos serán modificados temporalmente debido al paso de la caravana y al cierre de distintas calles del centro madrileño.