Explosión en Senegal: Pape Gueye renunció a la Selección mientras continúe el actual DT
El mediocampista de Villarreal rompió el silencio después de la dolorosa eliminación frente a Bélgica en el Mundial 2026 y lanzó un fuerte mensaje contra el cuerpo técnico.
La eliminación de Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo dejó un profundo golpe desde lo deportivo, sino que también destapó una crisis interna que rápidamente salió a la luz. Apenas unas horas después de la increíble derrota frente a Bélgica, Pape Gueye utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su descontento con el cuerpo técnico encabezado por Pape Thiaw y anunciar una decisión que sacudió al fútbol de su país: no volverá a vestir la camiseta de la selección mientras el actual entrenador permanezca en el cargo.
El mediocampista del Villarreal, que tuvo una participación importante durante la Copa del Mundo, sorprendió con una historia publicada en su cuenta de Instagram en la que dejó en claro que su malestar excede el resultado deportivo. "Vuelvo para comentarles algo sobre la eliminación... pero hoy quiero anunciar que, mientras siga este cuerpo técnico, me tomaré un descanso en la selección", escribió el futbolista, una declaración que rápidamente comenzó a viralizarse y generó una fuerte repercusión entre los hinchas y la prensa senegalesa.
El desenlace del encuentro ante los europeos fue especialmente doloroso para los agfricanos. Parecían tener el pase a los octavos de final prácticamente asegurado luego de sacar una ventaja de 2-0 cuando restaban apenas unos minutos para el cierre del partido. Sin embargo, el conjunto europeo reaccionó de manera inesperada, logró revertir la historia en el tramo final y dejó a los senegaleses fuera de la competencia en una de las eliminaciones más impactantes del certamen.
Uno de los aspectos más cuestionados fue precisamente la sustitución de Gueye cuando transcurrían 21 minutos del complemento. El volante abandonó el campo pese a que, según explicó posteriormente, se encontraba en buenas condiciones físicas. En un primer momento evitó profundizar en la polémica y respondió con cautela cuando fue consultado sobre esa modificación.
“Estaba bien físicamente, después es el entrenador quien hace sus elecciones… lo respetamos”, afirmó. No obstante, con el paso de las horas y tras asimilar la eliminación, decidió expresar públicamente un descontento mucho más profundo con el trabajo del actual cuerpo técnico. Gueye disputó tres de los cuatro encuentros como titular y también dejó su aporte ofensivo al convertir dos goles ingresando desde el banco de suplentes en la contundente victoria por 5-0 sobre Irak, el único triunfo conseguido por Senegal a lo largo del torneo.
Su rendimiento lo había consolidado como uno de los futbolistas más destacados del plantel, por lo que su anuncio representa un golpe importante para el seleccionado africano de cara a los próximos compromisos internacionales. Ahora la atención está puesta en la respuesta que pueda brindar la Federación Senegalesa de Fútbol y en el futuro de Pape Thiaw al frente del equipo nacional.
Mientras tanto, las palabras de Gueye reflejan el clima de tensión que atraviesa el plantel tras una eliminación tan inesperada como dolorosa. Lo que comenzó como una frustración deportiva terminó convirtiéndose en un conflicto institucional que podría tener consecuencias importantes para el futuro inmediato de la selección, especialmente si otros jugadores deciden acompañar el reclamo del mediocampista y cuestionar la continuidad del actual entrenador.
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