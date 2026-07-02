Explosión en Senegal: Pape Gueye renunció a la Selección mientras continúe el actual DT

Su rendimiento lo había consolidado como uno de los futbolistas más destacados del plantel, por lo que su anuncio representa un golpe importante para el seleccionado africano de cara a los próximos compromisos internacionales. Ahora la atención está puesta en la respuesta que pueda brindar la Federación Senegalesa de Fútbol y en el futuro de Pape Thiaw al frente del equipo nacional.

Mientras tanto, las palabras de Gueye reflejan el clima de tensión que atraviesa el plantel tras una eliminación tan inesperada como dolorosa. Lo que comenzó como una frustración deportiva terminó convirtiéndose en un conflicto institucional que podría tener consecuencias importantes para el futuro inmediato de la selección, especialmente si otros jugadores deciden acompañar el reclamo del mediocampista y cuestionar la continuidad del actual entrenador.