Lo que no se vio: la reacción de Leandro Paredes a las provocaciones de los jugadores de España

La reacción de Leandro Paredes ante las provocaciones de Gavi y Éric García tras el pitazo finalpic.twitter.com/PZfhb2ajOA — minutouno (@minutounocom) July 19, 2026

La situación amenazaba con convertirse en una batalla campal entre ambos planteles en pleno campo de juego. Fue allí donde cobró valor la figura de Scaloni, quien al advertir la desmedida reacción de su dirigido, intervino inmediatamente para taclear el conflicto, separar a Paredes de la marea de camisetas rojas y llevarlo hacia el vestuario antes de que el panorama pasara a mayores de cara a las sanciones de la FIFA.