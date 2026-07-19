Lo que no se vio: la reacción de Leandro Paredes a las provocaciones de los jugadores de España
La transmisión oficial había mostrado un tumulto y a Lionel Scaloni interviniendo para calmar las aguas, pero luego aparecieron más imágenes.
El pitazo final del esloveno Slavko Vincic desató el festejo de España, pero también dio inicio a un tenso e inesperado final en el césped del MetLife Stadium, con Leandro Paredes reaccionando de forma feroz ante los futbolistas Éric García y Gavi, quienes provocaron a sus compañeros.
Mientras la transmisión oficial de la FIFA mostraba de fondo un fuerte tumulto entre los futbolistas y al propio Lionel Scaloni metiéndose en el barro para separar, el motivo del conflicto permanecía bajo un manto de dudas.
Sin embargo, imágenes exclusivas reveladas por la señal DSports sacaron a la luz el violento cruce que tuvo a Leandro Paredes como protagonista.
Según captaron las cámaras de la señal deportiva, el mediocampista surgido en Boca reaccionó de manera tajante ante las desmedidas provocaciones de los españoles Eric García y Gavi, quienes le habrían festejado el título en la cara.
Lejos de quedarse de brazos cruzados, Paredes respondió con furia: le acertó un golpe en la zona del cuello a Eric García y, acto seguido, tiró al piso al volante del Barcelona.
La situación amenazaba con convertirse en una batalla campal entre ambos planteles en pleno campo de juego. Fue allí donde cobró valor la figura de Scaloni, quien al advertir la desmedida reacción de su dirigido, intervino inmediatamente para taclear el conflicto, separar a Paredes de la marea de camisetas rojas y llevarlo hacia el vestuario antes de que el panorama pasara a mayores de cara a las sanciones de la FIFA.
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