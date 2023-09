Se define el futuro de Fernando Gago en Racing: qué pasa si pierde con San Lorenzo

"Nuestra idea es renovarle a Gago. Tiene contrato hasta diciembre. No estuve la semana pasada en Buenos Aires, pero vamos a retomar las conversaciones. Me gustaría que Fernando pueda seguir por uno o dos años más", declaró Blanco.

Y además agregó: "No creo que el partido del sábado haga que Fernando Gago se quiera ir de Racing, no me lo imagino tomando una decisión de un día para el otro. Su puesto no está en duda. La danza de nombres de posibles técnicos para Racing es un invento. Nada de eso es verdad y son mentiras que le hacen daño al club".