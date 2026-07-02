Fiesta en Miami: el banderazo de los hinchas argentinos en la previa al duelo con Cabo Verde
Este viernes, desde las 19 horas (Argentina), la Selección Argentina buscará el pase a octavos en un complejo duelo. ¿La hinchada? Ya armó su previa.
Como ya es una costumbre en este Mundial 2026, los hinchas argentinos coparon las calles -en este caso, de Miami- y armaron una fiesta impresionante en la previa del partido que este viernes jugará la Selección Argentina contra Cabo Verde por los 16avos de final.
El epicentro fue la zona conocida como "Little Argentina" en Miami Beach (alrededor de la avenida Collins y la calle 73), además de concentraciones en el Oceanside Park. Hubo de todo: miles de camisetas celestes y blancas, trapos de todos los clubes, bombos, choripanes, asado y el infaltable fernet.
La presencia de Ciro Martínez en el banderazo en Miami
El histórico líder de Los Piojos y Ciro y Los Persas apareció de la nada en el lugar con su banda. Se subió a una camioneta, sacó la armónica y se puso a tocar "Tan solo", haciendo cantar a la multitud a puro pulmón. Después, tocó el Himno Nacional con la armónica también, generando un momento súper emotivo.
La fiesta de Ciro duró unos minutos porque la policía de Miami interrumpió el show por razones de seguridad. Le pidieron que se bajara del vehículo y, fiel al estilo norteamericano con los ruidos molestos y el orden en la vía pública, cortaron esa parte del espectáculo de manera bastante abrupta.
Se calcula que entre los residentes locales y el aluvión de argentinos que viajaron en estos días, la ciudad está totalmente desbordada de camisetas de la Scaloneta. Los comerciantes y locales quedaron maravillados y sorprendidos con el color y los cantos.
Ahora, la Selección tendrá un gran desafío ante Cabo Verde, que se perfila como una de las selecciones revelaciones en este Mundial 2026.
Datos del partido entre Argentina y Cabo Verde
- Hora: 19:00 (Argentina)
- Estadio: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida
- Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
- Transmisión: TV Publica, TyC Sports, Telefe y DSports
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