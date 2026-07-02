Fiesta en Miami: el banderazo de los hinchas argentinos en la previa al duelo con Cabo Verde

La presencia de Ciro Martínez en el banderazo en Miami

El histórico líder de Los Piojos y Ciro y Los Persas apareció de la nada en el lugar con su banda. Se subió a una camioneta, sacó la armónica y se puso a tocar "Tan solo", haciendo cantar a la multitud a puro pulmón. Después, tocó el Himno Nacional con la armónica también, generando un momento súper emotivo.