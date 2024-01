Nicolás De la Cruz fue presentado en Flamengo: "Es un honor vestir estos colores"

“Hoy estar de este lado es un orgullo. Para mí era importante saber siempre que el club quería contar con mis servicios. Flamengo siempre quiso que me sumará a su plantel”, añadió el volante.

“Tomé la decisión hace algún tiempo con mi familia. Sentí que el club me quería y eso para mí era fundamental. Quería un contrato extenso porque en ese tiempo podremos ganar muchas cosas. Tengo un plan de vida con mi esposa y mis hijos y quiero estar cerca de casa. Aquí encontraremos un ambiente saludable donde podré estar cerca de mi familia”, añadió.

Respecto de la posición en la que Tite, entrenador del club carioca, puede ubicarlo, De la Cruz dijo que en cualquier parte del mediocampo se siente cómodo. "Es decisión del entrenador en qué puedo ayudar al equipo. Dondequiera que me coloque intentaré ayudar lo mejor que pueda”, agregó.

De la Cruz también se manifestó sorprendido que el exastro del Flamengo y la Selección brasileña, Zico, quisiera conocerlo y saludarlo.

“En mi primer día, al rato de llegar, me dijeron que Zico estaba aquí para recibirme. Me preguntaron si lo conocía y obviamente sí. Sé quién es, sé lo que hizo por el fútbol brasileño, sé lo que significa para el club. Fue una sorpresa enorme que me conociera y conociera mi historia. Zico es una persona muy importante. Esto me da muchas ganas de conseguir logros individuales y grupales”, concluyó De la Cruz.

