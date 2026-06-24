Flavio Briatore puso una fecha para definir el futuro de Franco Colapinto en Alpine

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con el aspecto psicológico. El italiano explicó que Alpine trabajó intensamente para fortalecer la confianza del piloto argentino y aseguró que ese fue el factor determinante para observar una mejora en su rendimiento: “La confianza. 100%. Siempre estaba viendo qué hacía Pierre y le dije: ‘Eso está mal. Tienes que conducir el coche a tu manera. No tienes que manejar el coche pensando en la telemetría y todo eso. Tienes talento’. Y le dije a Franco: ‘Tienes que conducir el coche porque disfrutas conducir el coche. Este es el trabajo que te gusta. Disfruta del trabajo’”.

briatore gasly colapinto

Flavio Briatore reveló cuándo confirmará la dupla de pilotos para 2027

Además, defendió la exigencia que suele mostrar con sus pilotos y recordó una conversación que tuvo con Colapinto durante una etapa más complicada. “El problema eres tú”, le había dicho en aquel momento, una frase que generó repercusiones tras aparecer en la serie Drive to Survive. No obstante, aclaró que actualmente la situación cambió por completo y remarcó que el argentino está respondiendo de manera positiva a las demandas del equipo.

Por último, reveló cuándo Alpine tomará una decisión sobre el futuro deportivo de Colapinto: “Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación. ¿Por qué no?". Y agregó: "Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos a Pierre muy bien. Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo. Quizá. Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón de verano, decidiremos”.

También se mostró sorprendido por la multitud que acompañó al piloto durante la exhibición realizada en Buenos Aires y lanzó una frase que llamó la atención sobre una eventual carrera de F1 en Argentina: “Si tengo a Franco, sí. Si no tengo a Franco, no me importa”.