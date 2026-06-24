Flavio Briatore puso una fecha para definir el futuro de Franco Colapinto en Alpine
El asesor principal de la escudería francesa elogió el crecimiento del piloto argentino dentro de la Fórmula 1 y adelantó cuándo tomarán una decisión sobre su continuidad.
Franco Colapinto atraviesa uno de los momentos más importantes desde su desembarco en Alpine. Luego de varias actuaciones que despertaron expectativas dentro de la estructura francesa, el piloto argentino afrontará el Gran Premio de Austria con la intención de seguir consolidando su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial.
En ese contexto, Flavio Briatore volvió a referirse a la actualidad del bonaerense y dejó definiciones relevantes sobre el futuro inmediato del equipo. Durante una entrevista concedida al podcast oficial de la Fórmula 1, el empresario italiano analizó el crecimiento que mostró Colapinto desde su llegada a Alpine y destacó especialmente la manera en que fue ganando confianza.
Según explicó, el argentino todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación, aunque considera evidente la evolución que experimentó tanto dentro como fuera de la pista. “Pierre es uno de los seis mejores pilotos de F1. Y Franco, no sabemos. Si miras el año pasado a Antonelli (Kimi), nadie creía, el año pasado, en el desempeño de Antonelli en 2026. Y Franco está integrándose mucho mejor en el equipo. Está mejorando mucho mentalmente, técnicamente, en la relación con el equipo", afirmó al comparar el desarrollo del argentino con el de otras jóvenes promesas de la categoría.
El dirigente también trazó un paralelismo con una de las apuestas más exitosas de su trayectoria deportiva: la llegada de Fernando Alonso a la Fórmula 1. “Lo mismo que hicimos con Renault cuando elegí a Fernando. Recuerdas que mandé un año a Fernando a Minardi para que entendiera, y después elegí a Fernando para reemplazar a Jenson Button. Todos ustedes se volvieron locos, toda la prensa británica se volvió loca”, recordó.
Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con el aspecto psicológico. El italiano explicó que Alpine trabajó intensamente para fortalecer la confianza del piloto argentino y aseguró que ese fue el factor determinante para observar una mejora en su rendimiento: “La confianza. 100%. Siempre estaba viendo qué hacía Pierre y le dije: ‘Eso está mal. Tienes que conducir el coche a tu manera. No tienes que manejar el coche pensando en la telemetría y todo eso. Tienes talento’. Y le dije a Franco: ‘Tienes que conducir el coche porque disfrutas conducir el coche. Este es el trabajo que te gusta. Disfruta del trabajo’”.
Flavio Briatore reveló cuándo confirmará la dupla de pilotos para 2027
Además, defendió la exigencia que suele mostrar con sus pilotos y recordó una conversación que tuvo con Colapinto durante una etapa más complicada. “El problema eres tú”, le había dicho en aquel momento, una frase que generó repercusiones tras aparecer en la serie Drive to Survive. No obstante, aclaró que actualmente la situación cambió por completo y remarcó que el argentino está respondiendo de manera positiva a las demandas del equipo.
Por último, reveló cuándo Alpine tomará una decisión sobre el futuro deportivo de Colapinto: “Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación. ¿Por qué no?". Y agregó: "Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos a Pierre muy bien. Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo. Quizá. Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón de verano, decidiremos”.
También se mostró sorprendido por la multitud que acompañó al piloto durante la exhibición realizada en Buenos Aires y lanzó una frase que llamó la atención sobre una eventual carrera de F1 en Argentina: “Si tengo a Franco, sí. Si no tengo a Franco, no me importa”.
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