Bomba: ¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina?

En la misma línea, se mostró cauteloso ante la expectativa que pueden generar sus dichos: "El problema es que nosotros no vamos si no tenemos la posibilidad cierta de que la carrera se haga. No somos de ir para tirar el título de un diario".

Lo cierto es que en 2023 se cumplirán 25 años de la última vez que se disputó el Gran Premio de Argentina en el Autódromo de Buenos Aires que tuvo como ganador a Michael Schumacher con Ferrari, y que el evento mundial regrese al suelo nacional es el sueño de todo los fanáticos y directivos.

Ante este panorama, Rosales continuó: "Ojalá pueda volver la Fórmula 1, pero el ACA, económicamente no está en condiciones de que vuelva la Fórmula 1 y a Argentina le va a costar mucho poner un autódromo en condiciones, más allá de que la FIA nos informó en 2019 que podrían aceptar algunos autódromos con ciertas modificaciones, con un contrato que en aquel entonces pedían de 5 años".

"Yo no estoy en condiciones de hablar ahora porque es por terceros y no soy de hablar si no tengo fuente directa de lo que estoy diciendo", sentenció.