Franco Colapinto habló de su futuro en la Fórmula 1: "Nada cerrado ni confirmado"

El piloto, que revolucionó la categoría con su arribo, aseguró que está en búsqueda de la mejor oportunidad para el próximo año, aunque por ahora se mantendría como piloto de reserva en Williams, equipo que ya tiene confirmados a Carlos Sainz y Alex Albon.

La inesperada revelación de Franco Colapinto

En la entrevista, Colapinto contó que prefiere "manejar camionetas". "No tenés que frenar en los pozos, no tenés que preocuparte por pegarle a un cordón, que yo soy medio animalito”, afirmó.

A su vez, dio una sorpresiva respuesta cuando le preguntaron a qué se hubiese dedicado si no era piloto: “Chofer de Uber, capaz. Por suerte hago lo que me gusta”. Además, explicó sus cábalas: “Creo que de por sí los argentinos tenemos muchas cábalas. Siempre me pongo todo lo derecho primero, el guante, la bota derecha, el cinturón derecho, siento que estamos un poquito locos algunos”.

Cuánto dinero tendrá que pagar Franco Colapinto para seguir en la Fórmula 1

Mientras aguarda por una butaca, el corredor argentino tendrá que abonar una suma de dinero si quiere competir en la temporada 2025. Se trata de un documento, conocido como "superlicencia", que le permitiría -al menos- ser el tercer piloto del equipo Williams.

Según revelaron varios sitios especializados en el automovilismo, Colapinto deberá pagar 23.950 dólares por la superlicencia que lo habilita a salir a pista.

Es importante destacar que el costo de la superlicencia para los protagonistas de la grilla de la F1 es variable según el rendimiento que hayan tenido la temporada previa. El valor de la misma incluye una tarifa base de 11.453 euros (aproximadamente 12.000 dólares), a la que se suma un monto adicional de 2.313 euros (2.428 dólares) por cada punto obtenido en el campeonato de la campaña previa. Esto es lo que explica las diferencias significativas entre los pilotos experimentados y los debutantes.

De esta manera, y como el argentino oriundo de Pilar logró sumar cinco puntos en 2024 en los nueve Grandes Premios que corrió en la Máxima, es que deberá abonar la mencionada suma. Hay que recordar que, tras su estreno en el GP de Monza, Italia, Colapinto sumó sus primeras unidades en la Fórmula 1 tras terminar en el 8° puesto en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán. El otro punto a bordo del Williams F46 lo consiguió tras terminar en el 10° lugar en el trazado de Austin, Estados Unidos.