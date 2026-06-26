Franco Colapinto terminó octavo la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Austria

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Franco Colapinto espera un salto de Alpine en Austria: "Traemos mejoras que deberían ayudarnos"

La Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Austria y Franco Colapinto llega con ilusión renovada. Después de un paso complicado por Barcelona, donde Alpine mostró un rendimiento por debajo de las expectativas, el piloto argentino confirmó que la escudería francesa presentará una serie de mejoras técnicas que podrían ayudar a solucionar algunas de las debilidades observadas en las primeras carreras de la temporada.

Durante la jornada de prensa previa al inicio de la actividad en el Red Bull Ring, el pilarense explicó que el equipo aprovechó los días posteriores al Gran Premio de España para estudiar en profundidad los problemas que afectaron al A526. Según detalló, las características particulares del circuito catalán, sumadas a las altas temperaturas y a las condiciones del asfalto, expusieron limitaciones que dificultaron encontrar una puesta a punto competitiva.

"Con el equipo hemos estado trabajando duro para entender por qué Barcelona no fue como esperábamos ni como queríamos. Creo que simplemente ese circuito en particular, por la superficie y por el calor que hacía, no se adaptó realmente a nuestro auto, especialmente en clasificación, donde no fuimos competitivos y el auto no estaba funcionando dentro de una buena ventana", explicó Colapinto ante los medios.

Alpine lleva mejoras a Austria y Franco Colapinto se ilusiona

El argentino reconoció que el trazado austríaco tampoco figura entre los más favorables según los antecedentes recientes. Sin embargo, considera que las novedades que estrenará el equipo podrían modificar el panorama. "Creo que este circuito en general no nos ha favorecido demasiado en los últimos años, pero estamos trayendo algunas mejoras, algunas cosas que podrían ayudar", afirmó con optimismo.

Uno de los aspectos que más preocupa dentro de la estructura francesa es el rendimiento en curvas rápidas, un punto débil que se ha repetido desde el comienzo del campeonato. Franco aseguró que gran parte del trabajo de los ingenieros estuvo orientado a corregir esa falencia: "Seguimos trabajando en ello. Creo que no es precisamente el área en la que nos vemos más fuertes. Hemos tenido dificultades desde el comienzo del año. Este fin de semana traemos una mejora que debería ayudarnos en ese sentido y hemos estado trabajando duro para intentar mejorar. Pero, por supuesto, hasta que no lo veas en pista es difícil decirlo".

El piloto también aclaró que las dificultades observadas en Barcelona fueron más amplias que un simple problema aerodinámico: "Barcelona siguió siendo un poco complicado, para ser sincero. No me sentí cómodo con el auto en las curvas rápidas. Pero, en general, todo estaba bastante desconectado, así que no era solamente un problema de balance en alta velocidad. Creo que los neumáticos no estaban funcionando bien. La puesta a punto no era la ideal. Nos faltaron algunas cosas y espero que podamos hacerlo mejor a partir de ahora y aprovechar mucho más el potencial del paquete", analizó.

Qué dijo Colapinto de la entrevista de Flavio Briatore con la Fórmula 1

Además, se refirió al vínculo que mantiene con Flavio Briatore y destacó la exigencia permanente del histórico dirigente italiano: "Fue una entrevista divertida. Flavio siempre me apoyó y ha sido duro conmigo cuando tuvo que serlo. Tiene muchísima experiencia y es un inconformista; incluso cuando terminamos sextos, vuelve a la fábrica siendo el único que no está contento. Siempre quiere más. Creo que esa es la única forma de progresar en la Fórmula 1", señaló.

Con una pista corta y una clasificación que promete diferencias mínimas entre los competidores, Alpine sabe que deberá mejorar especialmente su rendimiento a una vuelta. Por eso, Colapinto remarcó cuál será la prioridad del equipo durante el fin de semana.

"Es cierto que últimamente en las carreras nos hemos visto mucho más fuertes, así que necesitamos entender por qué nos falta algo en clasificación. Hay mucho trabajo por delante, tres sesiones para entender el auto y seguir aprendiendo junto con los ingenieros. Espero que hayamos dado algunos pasos adelante, que era lo que buscábamos después de Barcelona. Ojalá podamos sumar algunos puntos más", concluyó.