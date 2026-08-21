Franco Colapinto terminó 13º la Práctica Libre 1 del GP de Países Bajos

Gasly tendrá la evolución antes que Colapinto

La decisión de la escudería está vinculada principalmente a los tiempos de producción. La actualización estaba programada inicialmente para llegar en Monza y ser instalada en los dos autos, pero el trabajo de la fábrica permitió adelantar su estreno en Zandvoort. El problema es que no hubo tiempo suficiente para fabricar todas las piezas necesarias para ambos monoplazas. Por eso, el equipo optó por colocar el paquete en el auto de Gasly y dejar a Colapinto sin la evolución durante el Gran Premio de Países Bajos.

El argentino comprendió la determinación de la escudería y destacó el esfuerzo realizado para conseguir que las mejoras estuvieran listas antes de lo previsto. “La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado”, señaló Franco.

La diferencia entre ambos autos podría ser especialmente útil a la hora de comparar el comportamiento de la nueva configuración con la anterior. El corredor francés tendrá la posibilidad de probar las modificaciones en pista mientras el equipo recopila información que luego podrá utilizar para preparar la siguiente etapa del campeonato. Para el argentino, sin embargo, será un desafío competir contra un compañero que contará con una herramienta potencialmente superior.

El objetivo de Alpine: acercarse a Racing Bulls

La evolución aerodinámica tiene como principal objetivo mejorar el rendimiento general del monoplaza y permitirle reducir la distancia con sus rivales directos. En particular, el equipo apunta a acercarse a Racing Bulls, una de las estructuras que aparece como referencia dentro de la zona media. El pilarense explicó que los datos obtenidos hasta ahora permiten mantener el optimismo: “Los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos”.

Franco sabe que la diferencia puede sentirse durante el fin de semana y no ocultó que la situación puede resultar incómoda. “Por supuesto, parece que, si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí”, reconoció. A pesar de la desventaja, mantiene una postura positiva y pretende utilizar todas las herramientas disponibles para conseguir un buen resultado

“Voy a dar lo mejor de mí para que, entre todos, intentemos maximizar el paquete que tenemos. Esperemos que funcione bien y que podamos dar buenos pasos de cara a Monza y a la próxima parte de la temporada”, afirmó.

Los días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Clasificación de la Sprint: 11:30.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 07:00.

Clasificación del Gran Premio: 11:00.

Domingo 23 de agosto