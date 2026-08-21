Franco Colapinto terminó 13º la Práctica Libre 1 del GP de Países Bajos
El piloto argentino completó la sesión inicial en el circuito de Zandvoort marcando de 1:16.969 a bordo de su monoplaza de Alpine F1 Team.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó este viernes en la 13ª posición en la primera y única práctica libre del Gran Premio de Países Bajos 2026.
Colapinto completó la sesión inicial en el circuito de Zandvoort marcando de 1:16.969 a bordo de su monoplaza de Alpine F1 Team, en la que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con el mejor tiempo.
Franco inició su actividad en pista húmeda con neumáticos intermedios y rápidamente pasó a usar los compuestos duros, en tanto que durante este fin de semana de formato Sprint, solo su compañero Pierre Gasly cuenta con el nuevo paquete de actualizaciones de la escudería, por lo que el argentino debió rodar con la especificación anterior del auto.
Desventaja en Alpine: el beneficio que tendrá Pierre Gasly pero no Franco Colapinto en Zandvoort
Franco Colapinto tendrá que afrontar el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 con una diferencia importante respecto de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Alpine logró adelantar para la carrera de Zandvoort un paquete de actualizaciones aerodinámicas que originalmente estaba previsto para el Gran Premio de Italia, pero la escudería no consiguió fabricar suficientes componentes para equipar a sus dos monoplazas.
Por ese motivo, Gasly será el único piloto de Alpine que dispondrá de la evolución durante este fin de semana. Colapinto, en cambio, deberá competir con la configuración anterior y esperar hasta las próximas carreras para contar con las mismas mejoras que tendrá el francés. La situación representa una desventaja para el piloto argentino en un momento importante de la temporada donde buscan dar un salto de rendimiento que les permita acercarse a Racing Bulls y mejorar su posición dentro de la zona media. Los primeros datos obtenidos en el simulador generaron expectativas positivas dentro de la escudería.
El propio Colapinto explicó qué sensaciones dejó la nueva configuración y reconoció que los resultados preliminares son alentadores: “En el simulador la actualización parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros”.
Gasly tendrá la evolución antes que Colapinto
La decisión de la escudería está vinculada principalmente a los tiempos de producción. La actualización estaba programada inicialmente para llegar en Monza y ser instalada en los dos autos, pero el trabajo de la fábrica permitió adelantar su estreno en Zandvoort. El problema es que no hubo tiempo suficiente para fabricar todas las piezas necesarias para ambos monoplazas. Por eso, el equipo optó por colocar el paquete en el auto de Gasly y dejar a Colapinto sin la evolución durante el Gran Premio de Países Bajos.
El argentino comprendió la determinación de la escudería y destacó el esfuerzo realizado para conseguir que las mejoras estuvieran listas antes de lo previsto. “La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado”, señaló Franco.
La diferencia entre ambos autos podría ser especialmente útil a la hora de comparar el comportamiento de la nueva configuración con la anterior. El corredor francés tendrá la posibilidad de probar las modificaciones en pista mientras el equipo recopila información que luego podrá utilizar para preparar la siguiente etapa del campeonato. Para el argentino, sin embargo, será un desafío competir contra un compañero que contará con una herramienta potencialmente superior.
El objetivo de Alpine: acercarse a Racing Bulls
La evolución aerodinámica tiene como principal objetivo mejorar el rendimiento general del monoplaza y permitirle reducir la distancia con sus rivales directos. En particular, el equipo apunta a acercarse a Racing Bulls, una de las estructuras que aparece como referencia dentro de la zona media. El pilarense explicó que los datos obtenidos hasta ahora permiten mantener el optimismo: “Los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos”.
Franco sabe que la diferencia puede sentirse durante el fin de semana y no ocultó que la situación puede resultar incómoda. “Por supuesto, parece que, si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí”, reconoció. A pesar de la desventaja, mantiene una postura positiva y pretende utilizar todas las herramientas disponibles para conseguir un buen resultado
“Voy a dar lo mejor de mí para que, entre todos, intentemos maximizar el paquete que tenemos. Esperemos que funcione bien y que podamos dar buenos pasos de cara a Monza y a la próxima parte de la temporada”, afirmó.
Los días y horarios del Gran Premio de Países Bajos
Viernes 21 de agosto
- Clasificación de la Sprint: 11:30.
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00.
- Clasificación del Gran Premio: 11:00.
Domingo 23 de agosto
- Carrera principal: 10:00.
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