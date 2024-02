Dos gigantes de Europa tras los pasos de Franco Mastantuono

Embed RIVER avanza en la RENOVACIÓN de FRANCO MASTANTUONO hasta diciembre de 2026 o 2027.



Tendrá la CLÁUSULA MÁS ALTA DE TODO EL FÚTBOL ARGENTINO.



Vía @GerGarciaGrova.

El Diario Sport de España mencionó un fuerte interés de Barcelona por el juvenil mediocampista. “La joya que enamora a Argentina”, así lo describió en el mencionado portal, aclarando que no podría sumarse al conjunto blaugrana hasta cumplir 18 años. Si bien no llegaron ofertas al club, este no sería el único interés, ya que el Manchester United, que tiene en sus filas al argentino Alejandro Garnacho, también interesado en el futbolista de 16 años.

Por lo pronto, Mastantuono tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 con River y posee una cláusula de salida de 30.000.000 de euros que aumenta a 35 una vez que faltan pocos días para el cierre del mercado.

