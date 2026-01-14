La Serie Río de la Plata y el vacío en las tribunas: por qué el público no acompaña

huracan en uruguay

Desde el punto de vista económico, el certamen sí resulta atractivo para los clubes. Los equipos viajan con gran parte de la pretemporada cubierta, hospedaje pago y un cachet que surge de los derechos de televisación. Allí aparece el costado más polémico del torneo: la Justicia uruguaya investiga a la productora Sport Media, organizadora de la Serie, por una presunta maniobra de evasión fiscal vinculada a la triangulación de derechos con Tenfield, Disney y la empresa estatal Antel.

Según las denuncias, ese esquema permitiría una exoneración impositiva bajo la figura de exportación de servicios, pese a que la mayor parte del negocio se concentraría en el mercado local. Mientras la investigación avanza y pone el foco en nombres conocidos del fútbol y el entretenimiento regional, la Serie Río de la Plata sigue rodando con normalidad.

El contraste es evidente: un torneo que reúne a clubes de peso continental, que mueve cifras importantes y sostiene la preparación de los planteles, pero que no logra generar identidad ni entusiasmo en el público. Lejos de aquellos veranos donde el fútbol era una excusa para llenar estadios y ciudades, la Serie Río de la Plata parece confirmar que, sin clásicos fuertes ni mística popular, el negocio puede funcionar… aunque las tribunas sigan vacías.