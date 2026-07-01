Fuerte cruce entre Chilavert y Larissa Riquelme por la clasificación de Paraguay
La histórica victoria de la Albirroja sobre Alemania en el Mundial 2026 derivó en un inesperado intercambio en las redes sociales entre los ídolos paraguayos.
La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 después de eliminar por penales a Alemania provocó una enorme celebración entre los hinchas y el ambiente futbolero del país. Sin embargo, además de la alegría por el histórico resultado, el triunfo también dio lugar a una fuerte discusión en las redes sociales que tuvo como protagonistas a José Luis Chilavert y Larissa Riquelme.
Todo comenzó cuando la modelo y figura mediática compartió una reflexión vinculada a las críticas que había recibido la selección paraguaya durante las semanas previas al encuentro frente al conjunto alemán. En medio del entusiasmo por la clasificación, Larissa apuntó contra quienes, según su visión, cambiaron rápidamente de postura luego del resultado conseguido por el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.
A través de sus redes sociales escribió: “Qué curiosa es la memoria de algunos… Hace unos días bajaban la caña a la selección y al técnico. Hoy son los primeros en festejar la clasificación. Así es el fútbol: los resultados cambian partidos, pero no deberían cambiar la coherencia”. Su publicación recibió una gran cantidad de reacciones y comentarios de hinchas que compartían su análisis sobre el cambio de opinión que suele producirse cuando aparecen los buenos resultados.
El mensaje no tardó en llegar a José Luis Chilavert, uno de los máximos ídolos en la historia de la Selección paraguaya y una voz habitualmente activa en las redes sociales cuando se trata de analizar la actualidad futbolística del país. El exarquero decidió responder públicamente y lo hizo con una frase que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios por la dureza de sus palabras.
“Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido. Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo”, escribió el histórico capitán de la Albirroja, generando una inmediata repercusión. Su comentario abrió un intenso debate entre quienes respaldaron su postura y quienes consideraron excesivos los términos elegidos para contestar la publicación de Larissa Riquelme.
El intercambio se produjo en un contexto de enorme entusiasmo para el fútbol paraguayo. La clasificación conseguida frente a Alemania significó uno de los triunfos más importantes de los últimos años para la Albirroja, que volvió a instalarse entre los protagonistas de un Mundial luego de un largo período de ausencia en las grandes citas internacionales.
Más allá de la trascendencia deportiva del resultado, el cruce entre Chilavert y Larissa Riquelme terminó ocupando buena parte de la conversación en las redes sociales paraguayas. La contundente respuesta del exarquero multiplicó las reacciones y alimentó la discusión entre los usuarios acerca de las críticas recibidas por la selección antes del Mundial y el respaldo que obtuvo luego de la clasificación.
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