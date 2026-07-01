Fuerte cruce entre Chilavert y Larissa Riquelme por la clasificación de Paraguay

El intercambio se produjo en un contexto de enorme entusiasmo para el fútbol paraguayo. La clasificación conseguida frente a Alemania significó uno de los triunfos más importantes de los últimos años para la Albirroja, que volvió a instalarse entre los protagonistas de un Mundial luego de un largo período de ausencia en las grandes citas internacionales.

Más allá de la trascendencia deportiva del resultado, el cruce entre Chilavert y Larissa Riquelme terminó ocupando buena parte de la conversación en las redes sociales paraguayas. La contundente respuesta del exarquero multiplicó las reacciones y alimentó la discusión entre los usuarios acerca de las críticas recibidas por la selección antes del Mundial y el respaldo que obtuvo luego de la clasificación.