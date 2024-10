Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. Atlanta United

A diferencia de la primera fase, los Playoffs son duelos definitorios, por lo que Gerardo Martino no dudará en contar con lo mejor de las Garzas para avanzar a la siguiente etapa. En este sentido, Lionel Messi irá desde el arranque, junto a Luis Suárez.

messi suarez inter miami.jpg

Mientras que este viernes 25 de octubre se jugará el partido de ida, el sábado 2 de noviembre se llevará a cabo el de vuelta, en Atlanta, por lo que el conjunto de Lionel Messi deberá hacer un buen papel en su calidad de local, para no verse tan ajustado como visitante.

El estratega argentino no recurriría a los mismos once que dispuso en el partido ante New England, ya que todos los titulares serían titulares de cara al primer partido de los Playoffs 2024 que será clave para aspirar a conseguir el primer título de MLS en la historia de la franquicia.

Inter Miami vs. Atlanta United: probables formaciones

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Áviles, Sergiy Kryvtsov, Jordi Alba; Diego Gomez, Sergio Busquets, Matías Rojas; Julian Gressel, Luis Suárez y Lionel Messi. DT: Gerardo Martino.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs. Atlanta United

El partido será transmitido por la plataforma Apple TV.

messi.jpeg Lionel Messi en Inter Miami.

Así serán los cruces en el 'playoff' en el Este:

Inter Miami (1) - Atlanta United (9)

Columbus Crew (2) - New York Red Bulls (7)

Cincinnati (3) - New York City (6)

Orlando City (4) - Charlotte (5)

Así serán los cruces en el 'playoff' en el Oeste:

Los Angeles FC (1) - Vancouver Whitecaps (8)

Los Angeles Galaxy (2) - Colorado Rapids (7)

Real Salt Lake (3) - Minnesota United (6)

Seattle Sounders (4) - Houston Dynamo (5). EFE