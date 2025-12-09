Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter vs. Liverpool
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Inter vs. Liverpool por la Champions League 2025/26.
En el imponente estadio Giuseppe Meazza, Inter y Liverpool protagonizarán este martes desde las 17:00 uno de los compromisos más esperados de la sexta fecha de la fase regular de la Champions League 2025-2026.
El Nerazzurro afronta el duelo ubicado en la cuarta posición de la tabla general con 12 puntos. Su arranque en el torneo había sido sólido, con cuatro victorias consecutivas que lo instalaron como uno de los equipos más regulares de la competencia. Sin embargo, la derrota por 2-1 ante Atlético Madrid en la fecha anterior puso fin a su invicto y dejó en evidencia algunos ajustes pendientes.
Ahora, con el apoyo de su público y con Lautaro Martínez en un gran momento -ya lleva trece goles en la temporada-, el representativo de Milan buscará recuperar la contundencia que mostró en las primeras jornadas para evitar caer al repechaje.
Liverpool llega con un presente mucho más incierto. El conjunto inglés aparece en el puesto 13 con 9 unidades, producto de tres triunfos y dos derrotas en una campaña marcada por altibajos pronunciados. Si bien consiguió victorias importantes ante Atlético Madrid, Frankfurt y Real Madrid, sus caídas frente a Galatasaray y, especialmente, la reciente goleada por 4-1 sufrida en Anfield ante PSV, generaron un impacto fuerte tanto en el plantel como en el entorno.
Sumando todas las competencias, los Reds acumulan nueve derrotas en sus últimos catorce partidos, una estadística que dejó a Arne Slot en el centro de las críticas en un momento decisivo.
Inter vs. Liverpool: probables formaciones
- Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Petar Sucic, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.
- Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Cody Gakpo y Alexander Isak. DT: Arne Slot.
Cómo ver en vivo Inter vs. Liverpool
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
