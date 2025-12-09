Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter vs. Liverpool

El Nerazzurro afronta el duelo ubicado en la cuarta posición de la tabla general con 12 puntos. Su arranque en el torneo había sido sólido, con cuatro victorias consecutivas que lo instalaron como uno de los equipos más regulares de la competencia. Sin embargo, la derrota por 2-1 ante Atlético Madrid en la fecha anterior puso fin a su invicto y dejó en evidencia algunos ajustes pendientes.