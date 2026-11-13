Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentina vs. Uruguay por el Torneo Clausura.
Este viernes a partir de las 20, la Bombonera será escenario de una nueva edición del clásico del Río de la Plata entre la Selección Argentina y Uruguay, en un amistoso internacional por la fecha FIFA. El duelo marcará un punto de inflexión para el seleccionado local, ya que representará su primera presentación tras el retiro de Lionel Messi.
Así, el equipo conducido por Lionel Scaloni dará inicio formal a una nueva era sin su capitán y máximo emblema. La "Albiceleste" llega a este compromiso respaldada por una racha de tres triunfos al hilo: 4-0 frente a Bolivia, 7-0 contra Burkina Faso y 3-0 ante Benín. Este choque abrirá además la doble jornada de amistosos de la ventana, que continuará el martes 17 frente a Costa Rica en Córdoba.
Del otro lado estará Uruguay, que afronta este desafío bajo la dirección técnica de Diego Forlán, sucesor de Marcelo Bielsa en el banco. El exatacante estrenó su cargo durante la reciente gira por territorio asiático, donde la "Celeste" cosechó dos victorias y una caída.
El cruce más reciente entre ambos combinados tuvo lugar el 21 de marzo de 2025 en el estadio Centenario de Montevideo, jornada en la que el conjunto argentino se quedó con el triunfo por 1-0 gracias a una conquista de Thiago Almada.
Formaciones de Selección Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional
- Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Uruguay: Santiago Mele; Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.
Cómo ver EN VIVO Argentina vs. Uruguay por un amistoso internacional
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Hora: 20:00.
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: TyC Sports y Telefe.
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