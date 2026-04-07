Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Deportivo Armenio
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Vélez vs. Deportivo Armenio por la Copa Argentina 2026.
Vélez Sarsfield se enfrentará a Deportivo Armenio este martes desde las 18:30 en el estadio Julio Humberto Grondona, en otro de los encuentros destacados de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026
El conjunto de Liniers llega golpeado tras su última presentación en el Torneo Apertura, donde sufrió una dura remontada frente a Gimnasia de Mendoza. A pesar de haber mostrado un buen nivel en el inicio de ese partido, el equipo terminó pagando errores defensivos que le costaron caro. El entrenador Guillermo Barros Schelotto sabe que este compromiso puede ser clave para recuperar la confianza del plantel.
Del otro lado estará Deportivo Armenio, que llega con el ánimo renovado tras cortar una racha negativa en la Primera B Metropolitana. El triunfo reciente ante UAI Urquiza marcó el inicio del ciclo de Fernando Ruiz y le dio un impulso anímico al equipo, que buscará dar el golpe ante un rival de mayor jerarquía.
Formaciones de Vélez vs. Deportivo Armenio por la Copa Argentina 2026
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Deportivo Armenio: Juan Múgica; Iván Cardozo, Nicolás Mosca, Julián Echeverria; Luciano Villalva, Facundo Tello, Roman Suanez, Santino Lagomarsino, Leandro Ramos; Gonzalo Figueroa y Jonathan Herrera. DT: Fernando Ruíz.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Deportivo Armenio
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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